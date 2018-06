10 Jahre SENSAPOLIS!

× Erweitern Ü30 Sensapolis

Ende Juni ist es so weit - SENSAPOLIS wird 10 Jahre alt! Das will gefeiert werden. Aus einem Ehrentag wird ein ganzes Wochenende der großen Feier, die ein buntes Showprogramm, viele verschiedene Mitmach-Aktionen und natürlich jede Menge spannende Attraktionen verspricht! Am Wochenende vom 30. Juni und 01. Juli wird es zusätzlich zu den zahlreichen Attraktionen im Park jede Menge unterhaltsame Aktionen und Programmpunkte geben: Kistenstapeln, Luftballonkünstler, Kinderschminken, Kinder-Mini-Disco und eine große Geburtstagstorte sind nur einige davon.

Der Samstag beginnt mit den beiden Akrobatikclowns Alex & Joschi, die in ihrer zauberhaften Show »Scherz mit Herz« das Publikum mit viel Herz, Kraft und Leidenschaft auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle entführen. Ganz unter dem Motto der großen 10, hat der Park am Samstag von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends geöffnet.

Am Sonntag präsentieren die Clowns Hops und Hopsi ein lustiges und pädagogisch wertvolles Unterhaltungsprogramm. Ihre Clownerie bietet mit Spiel und Spaß sowie Jonglage, Musik, Zauberei und Mitmachzirkus ein einzigartiges Spektakel.

Auch der Star Wars Fan Club Südwest lässt sich das Fest nicht entgehen und erweckt Darth Vader, Boba Fett, Stormtrooper und Co. zum Leben. Für jeden, der wie Luke Skywalker das Lichtschwert selbst schwingen will, darf sich das nicht entgehen lassen. Das 16 Meter hohe Raumschiff »Second Solar«, das mitten in Sensapolis gelandet ist, atemberaubende Kostüme und weitere Specials versprechen nicht nur den Nachwuchs-Jedis einen unvergesslichen Tag. Zusätzlich dient dieser Einsatz in SENSAPOLIS einem guten Zweck. Die Star Warriors Südwest arbeiten ehrenamtlich und spenden Ihre Gage und Einnahmen einem Frühchen-Verein.

Auch SENSAPOLIS möchte im Rahmen seines Jubiläums Freude schenken und lädt am 27. Juni zum Charity-Tag ein. Der Indoor-Park hat drei Soziale Einrichtungen ausgewählt, die er gerne unterstützen möchte. Das SOS Kinderdorf Stuttgart, die Caritas Schwarzwald-Gäu und den Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald.

Das gemeinsame Ziel ist es, Kindern und deren Familien mit sozialschwachem Hintergrund oder Schicksalsschlägen, einen unbeschwerten Tag zu ermöglichen. Sie sollen einen Tag lang die Möglichkeit haben, Dinge zu tun die einfach nur Spaß machen und für einen Tag ihre Sorgen vergessen lassen. Alle drei Einrichtungen setzen sich für die Kinder und Ihre Familien in der Region mit unglaublich großem Engagement und vollen Herzen ein.