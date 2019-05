10. Spargelzeit in der Winzerstübe Lösch

Seit Ende April zieht es wieder über sechs Wochen lang zahlreiche Spargelliebhaber nach Windischenbach in die Winzerstube Lösch, um ihr Edelgemüse in allerlei Variationen zu genießen: klassisch als Suppe oder in Kombination mit Kartoffeln, Kräuterflädle und Schinken oder Steak, aber auch in ausgefalleneren Varianten wie mit Hohenloher Bandnudeln an Basilikum-Pesto und Grünspargelstückchen. Täglich frisch gestochener Spargel, der raffiniert zubereitet wird, traditionelle Besengerichte, knackige Salate aus regionalen Produkten und ein gutes Glas Wein in gemütlicher Atmosphäre – das ist das »Erfolgsrezept«, mit dem die Familie Lösch nun schon seit zehn Jahren die über die Grenzen Hohenlohes hinaus bekannte Spargelzeit in ihrer Winzerstube betreibt.

Auch in diesem 10. Jubiläumsjahr überrascht die Familie Lösch ihre Gäste mit Neuigkeiten, die den Spargelgenuss abrunden. Da wäre zum einen der neue fruchtige Erdbeersecco, produziert aus familieneigenen Früchten, der nicht nur als Aperitif ideal auf die Speisen einstimmt. Mit dem Fürstenfass Silvaner Muschelkalk trocken ist zudem ein kräftiger toller Spargelbegleiter ins Weinsortiment, der ausschließlich aus selektieren Trauben von mineralreichem Muschelkalkboden in warmer Südlage hergestellt wird. Durch seine cremige Textur und geringe Säure mundet er besonders dicht und weich. Selbstverständlich finden sich wie immer auch hausgemachte Obstkuchen auf der Tageskarte. Darüber hinaus bietet die Lösch`s Früchtebox an nahezu 365 Tagen knackige Äpfel, Erdbeeren, Pfirsiche und mehr (je nach Saison), Marmelade, Apfelchips, Apfel-Birnen-Secco und den leckeren, naturtrüben Apfelsaft – alles aus eigenem Anbau in der Genießerregion Hohenlohe.

»Aus der Region, für die Region« – so die Devise von Ulrike und Fritz Lösch, die ihre Winzerstube seit 2001 betreiben. Dabei liegen dem Ehepaar die Verantwortung gegenüber der Natur sowie ein fairer Umgang mit Kunden, Gästen, Lieferanten und Mitarbeitern sehr am Herzen. Alle Fleisch- und Wurstwaren werden aus einer benachbarten Hofmetzgerei und Schlächterei bezogen, das frische Gemüse, Kartoffeln und Salate vom Gemüsehof Heinrich ein paar Ortschaften weiter und das Obst entstammt dem eigenen Obsthof. Die Weine und Sekte sind ebenfalls von regionaler Herkunft aus der Weinkellerei Hohenlohe, denn da werden ihre Trauben verarbeitet. Die Deckung des Stromverbrauchs erfolgt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien.

Man kann sich jetzt schon einmal das Wochenende vom 15. und 16. Juni vormerken. Die Familien Lösch und Heinrich laden herzlich unter dem Motto »Sehen – Schmecken – Erleben« zum großen Hoffest auf dem Häldenhof in Öhringen-Büttelbronn ein.

10. Spargelzeit bis einschließlich Mo. 10. Juni, täglich durchgehend ab 11 Uhr, Winzerstube Lösch, Windischenbach www.weinstube-hohenlohe.de