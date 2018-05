2. Live-Nacht in Hall - Ein voller Erfolg

× 1 von 5 Erweitern × 2 von 5 Erweitern × 3 von 5 Erweitern × 4 von 5 Erweitern × 5 von 5 Erweitern Prev Next

Acht Locations, acht Live-Acts und begeisterte Besucher. Getreu dem Motto »Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik« hat sich Schwäbisch-Hall am 28. April 2018 zu einer großen Partymeile mit erstklassiger Live-Musik verwandelt. In acht fußläufig miteinander verbundenen Lokalen sorgten erstklassige Bands und Musiker bis zum frühen Morgengrauen für ausgelassene Feierstimmung und heiße Sohlen auf dem Tanzparkett.

Pop, Rock, Rockabilly, Salsa, Reggeaton und natürlich jede Menge Partykracher der letzten Jahrzehnte standen auf dem Programm. Schon bevor die Musiker um 21 Uhr zu den Mikrophonen und Instrumenten griffen, füllten sich die Gassen und Plätze vor den Lokalen. Die Lokale selbst wurden zu wahren Partyhochburgen, in denen ein bunt gemischtes Publikum ausgelassenen und friedlich feierte. Die partyerprobten Bands versetzten die fröhliche Gesellschaft bis tief in die Nacht gehörig in Feier- und Tanzlaune. Aber nicht nur in den Lokalen ging es hoch her. Dank bestem Frühlingswetter konnte auch vor den Lokalen und in den Gassen gesellig beisammengesessen und der Live-Musik gelauscht werden. Die kurzen Wege ermöglichten es, dass sich die Besucher ihr eigenes Musikprogramm zusammenstellen und problemlos von Lokal zu Lokal wechseln konnten.

Wer an diesem Abend Lust auf handgemachte Rock & Pop-Musik hatte, den führte der Weg auch ins Sudhaus. In einer Besetzung mit Akustik- und Bassgitarre, E-Piano und Cajon spielten und sangen „The Uniques“ altbekannte und neue Rock- und Popklassiker. Immer wieder ist es beeindruckend zu sehen – und vor allem zu hören – welche Stimmgewalt in den beiden Sängerinnen steckt.

Mit feinsten Reggeaton- und Salsa-Beats sorgten „Crema Latina“ im that BRGR für Sommerfeeling. Das Publikum ließ sich auch nicht lange bitten und schwang die Hüften zu lateinamerikanischen Hits und erklärten „Crema Latina“ zum Geheimtipp des Abends. Nicht minder gefeiert wurde auch im Ilge zu den Reggae- und Soul-Klängen von „John Noville“ und so wurde der auf Barbados geborene Musiker auch zum beliebtesten Fotomotiv der Gäste.

Mit handgemachte Gitarrenmusik zogen „Cross Over“ in Molly Melones Irish Pub die Zuschauer in ihren Bann. Quer durch die Stilebenen hinweg begeisterten „Cross Over“ mit Klassikern aus Rock’n’Roll, Pop und Country.

Stillstand gab es auch bei der Rockabilly-Show von „The Ponycars“ im Bergl nicht. Von eigenen Kompositionen über moderne Songs im eigenen Stil bis hin zu den ganz großen Rock’n’Roll-Klassikern wie „Great Balls of Fire“ begeisterten „The Ponycars“ die Massen.

Getanzt, gefeiert und abgegangen zu den Hits der vergangenen Jahrzehnte - das war das Programm von „DJ Jürgen“, der im Chupito die Gäste begeisterte. Auch im Anästhesie zeigte „Base Unit No. 1“, was die Pop- und Rocksongs vergangener Jahre können und sorgte so für ausgelassene Stimmung im Publikum.

An Heimgehen war bei vielen noch nicht zu denken, als in sieben der acht teilnehmenden Lokalen nach den Zugaben die Bands gegen 1 Uhr schließlich von der Bühne gingen. Und so zog es zahlreiche Live-Nacht Besucher noch zur großen Abschlussparty in die Kultbucht.

Hier zündete die Hohenloher Partyband »Dragon Fire« mit Rock & Pop, Chart-Hits und Klassikern ein musikalisches Feuerwerk. Nicht nur die Gäste waren von der Stimmung überwältigt, auch die Musiker, Wirte und deren Mitarbeiter hatten sichtlich Spaß und genossen die Live-Nacht in Hall. (hnr)