20. Night of Music Öhringen

Die Night of Music in Öhringen feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Am 26. April verwandeln 15 Bands und Künstler die Innenstadt in ein Eldorado für Live-Musik-Fans.

»Orgel Rockt« mit Patrick Gläser bildet auch bei der Night of Music 20 den feierlichen Auftakt. Eine Stunde lang gibt es Rock, Pop und Filmmusik in der katholischen Kirche St. Joseph. Von 21 Uhr bis 1 Uhr spielen dann folgende Bands in den Lokalen: In der Kultura sorgt die »Firma Holunder« dafür, dass der Bär steppt, im Haus an der Walk spielen die »Beat Brothers« die Hits der 60er und 70er und »Knutschfleck« rocken den Schlosskeller.

Jimby Jones and the Lizards of Love

»Jimbi Jones & the Lizards of Love« veranstalten einen wilden Ritt durch die Musikgeschichte im Ochsenhandel Bort, »Little Miss Martin« groovt im Da Vinci und John Noville lässt seine sonore Stimme im Club Metropol erklingen. Außerdem mit dabei sind »The Uniques«, die im Württemberger Hof spielen, im Hoftheater sorgen »Soul Connection« für gediegene Klänge, die unter die Haut gehen, »U.E.F.A.A.A.« lassen das Cafe de Paris erbeben und »Dragon Fire« sorgen in der LBV Bäckerei für feurige Stimmung. Im Kino Scala zeigen derweil »Michel & Friends«, was sie können und die »Alley Cats« arbeiten sich im Dolce Vita durch 20 Jahre Musikgeschichte. Für die Nachtschwärmer spielen »Feel« im Autohaus Graf und »Seattle Overdrive« im Rocks sogar bis 2 Uhr. Das Eintrittsbändchen berechtigt zum Eintritt in alle teilnehmenden Lokalitäten.