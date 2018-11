22. Weintage im Käsbergkeller Mundelsheim

× Erweitern Käsbergkeller Logo

Bereits zum 22. Mal lädt der Käsbergkeller Mundelsheim am 24. und 25. November 2018 zu seinen beliebten Weintagen ein. Weinfreunde aus Nah und Fern können in der wohltuenden Atmosphäre der Käsberghalle nicht nur in fröhlicher Runde feiern, sondern auch die sehr große Auswahl an Mundelsheimer und Lauffener Weinen genießen. Auch die Weine des hervorragenden Jahrgangs 2018 können bereits verkostet werden. Wie immer ist der Eintritt frei

Die 22. Weintage beginnen am Samstag, 24. November, um 17 Uhr mit dem traditionellen Schlachtfest. Die Metzgerei Kopf aus Lauffen tischt schwäbische Köstlichkeiten aus eigener Herstellung auf. Für alle, die es nicht nach einer frischen Schlachtplatte gelüstet, stehen weitere kulinarische Köstlichkeiten bereit. Umrahmt wird das Programm am Samstag vom bekannten Musiker Mike Janipka, dessen Live-Auftritte für beste Stimmung sorgen.

Am Sonntag, 25. November, starten die Weintage um 11 Uhr. Weil bei einer ausführlichen Weinverkostung die Grundlage nicht fehlen darf, versorgt der Ortsverband der Landfrauen die Besucher mit schwäbischen Traditionsgerichten feinster Art. Und damit die Erwachsenen ungestört probieren können, bietet die Weingärtnergenossenschaft auch in diesem Jahre wieder eine Bastel- und Spielecke für die kleinen Gäste an.

An beiden Tagen wird im Freien vor der Käsberghalle Mundelsheim Glühwein und Crêpes verkauft. Zudem öffnet am Sonntag wieder der Herbstmarkt, wo viele schöne Weinpräsente und Geschenkideen für Advent und Weihnachten angeboten werden. Regionale Aussteller bieten Mützen, Schals, Schmuck, Bücher und Accessoires an.

Auch bei den 22. Mundelsheimer Weintagen gibt es wieder den „Weinprobierpass“, um die Vielfalt der preisgekrönten Weine des besten Weinerzeugers in Württemberg kennenzulernen. Drei Proben à 0,1 Liter kosten 5 Euro, sechs Proben sind für 10 Euro zu haben.