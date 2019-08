24. ebm-Papst Marathon

Am 7. und 8. September ist es wieder soweit – der ebm-papst Marathon in Niedernhall steht an. Die Organisation geht in die heiße Phase und auch die Teilnehmer der Laufgruppen fiebern dem Wochenende gespannt entgegen.

Die Onlineanmeldung schließt am 4. September um 0 Uhr. Wer sich bis dahin noch für den ebm-papst Marathon anmeldet, sichert sich garantiert ein offizielles ebm-papst Marathon Laufshirt. Für Freunde des Nordic Walkings beginnt der ebm-papst Marathon traditionell bereits am Samstag um 15 Uhr. Die Teilnehmer können zwischen Strecken über 12,5 und 7,5 Kilometern wählen. Bereits um 8.30 Uhr fällt am Sonntag der erste Startschuss für die Laufdisziplinen: Zuerst starten die Marathon-Teilnehmer auf ihre 42,195 Kilometer langen Strecke durch die Weinberge, um 9.05 die Läufer über zehn Kilometer und um 9.25 Uhr über 21 Kilometer.

Der ebm-papst Marathon: Ein Fest für die ganze Familie

»Wir wollen beim ebm-papst Marathon sowohl Sportlern als auch Zuschauern einiges bieten. Daher gibt es auch für Kinder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die Veranstaltung soll ein Fest für die ganze Familie sein«, sagt Corinna Zürn, die die Veranstaltung organisiert. »Die Stimmung ist immer besonders und trotz der Größe bleibt die Veranstaltung familiär – das macht den Reiz aus.«

Kinderläufe, rennen für einen guten Zweck!

Seit 2010 sind die Kinderläufe ein fester Bestandteil des Laufevents im Kochertal. 368 Mädchen und Jungen gingen hier im letzten Jahr in den vier Disziplinen an den Start. Nicht nur die Kinderläufe beweisen, dass auch schon die Kleinen Freude am Laufen haben. Fast noch größer ist der Ansporn beim Kinderspendenlauf, der jedes Jahr am Sonntag von 9 bis 16 Uhr unter dem Motto »Kinder laufen für Kinder« stattfindet. Alle Kinder unter zehn Jahren können so oft sie wollen durch einen abwechslungsreichen Hindernisparcours laufen. Für jede erlaufene Runde spendet ebm-papst 50 Cent, in diesem Jahr geht der Erlös an den Förderkreis für intensivpflegebedürftige Kinder Ulm e.V. und vielleicht kann der im letzten Jahr erlaufene Rekord von insgesamt 11.250 Runden, was einer Strecke von 900 Kilometern entspricht, übertroffen werden.

Auch im diesem Jahr müssen sich die Läufer keine Gedanken über die Parkplatzsuche machen. Auf dem Gelände der Firma Würth Elektronik in Waldzimmern werden zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen, von hier verkehrt ganztägig ein Shuttle-Bus, der die Besucher nach Niedernhall an das Veranstaltungsgelände bringt. Für alle die noch Energie für den Wettkampf am Sonntag benötigen, bietet die PastaParty am Samstagabend die perfekte Gelegenheit. Bei stimmungsvoller Hintergrundmusik können so die Energiereserven aufgefüllt werden.

Der ebm-papst Marathon: Auch für die Kleinen ganz groß

Auch beim 24. ebm-papst Marathon wird für Kinder und Familien ein abwechslungsreiches, spannendes und interessantes Rahmenprogramm rund um das ebm-papst Zelt geboten! Damit Mama und Papa beim Marathon mitmachen können, bietet ebm-papst wieder die Kinderbetreuung vor Ort an. Pädagogen des Waldorfkindergartens Künzelsau spielen, malen und basteln mit dem Nachwuchs.

Startzeiten

Samstag, 7. September

15 Uhr: Nordic Walking

Sonntag, 8. September

8.30 Uhr: Marathon und Duo-Marathon

9.05 Uhr: Zehn-Kilometer-Lauf

9.25 Uhr: Halbmarathon bis 12:30 Uhr

13.15 Uhr: Beginn der Kinder-Disziplinen

14 Uhr: Handbiker

14.45 Uhr: Inliner

24. ebm-papst Marathon, Sa. 7. und So. 8. September, Niedernhall

Weitere Informationen unter: www.ebmpapst-marathon.de