250 Jahre Pferdemarkt

Was für ein Jubiläum: Der traditionelle Ludwigsburger Pferdemarkt findet bereits zum 250. Mal statt – gebührend gefeiert wird von Freitag, 8. Juni, bis Montag, 11. Juni. Im Mittelpunkt steht dabei der besonders große und prächtige Festumzug sowie Pferdeshows und Prämierungen wie auch ein Krämer- und Kunsthandwerkermarkt sowie ein breites kulinarisches Angebot. Eine Ausstellung im Stadtarchiv begleitet den Pferdemarkt.

Farbenfroher Höhepunkt des Fest-Spektakels wird im Jubiläumsjahr ohne Frage der Festumzug am Sonntag, 10. Juni, um 14 Uhr. Über 150 Pferde und nahezu 1.000 Personen laufen mit. Insgesamt gibt es knapp 90 Beiträge. Der Veranstalter Tourismus & Events Ludwigsburg erwartet mehrere tausend Besucher an der Strecke durch die Innenstadt. Dabei stellt der Umzug Ludwigsburg als Pferdestadt in den Mittelpunkt, denn Pferde spielten in der ehemaligen Garnisonstadt eine große Rolle. Den grandiosen Abschluss des Jubiläums-Festumzugs bildet eine eindrucksvolle Performance des Kunstzentrums Karlskaserne mit 35 Künstlerinnen und Künstlern. Neben dem Festumzug gibt es rund um die Bärenwiese noch viele weitere spannende Programmpunkte: Beim Pferdeshowprogramm bringen Pferde und Reiter das Publikum unter anderem mit Barock- und Westernreiten zum Staunen. Mächtige Shire Horses sind ebenso in Aktion zu sehen wie Jagdhunde bei einer inszenierten Schleppjagd. Beim Shetty-Turnier zeigen Kinder und Erwachsene in verschiedenen Prüfungen, was in ihnen und ihren Ponys steckt. Bei Pferdeprämierungen stellen sich die edlen Tiere dem kritischen Urteil einer Jury aus Züchtern und Tierärzten. Fell, Gang und die Harmonie zwischen Halter und Pferd werden bewertet.

Ein weiterer Anziehungspunkt ist das Mittelalterlager mit Kinderfalknerparcours der Garuda-Falknerei. Hier können die Jungen und Mädchen ihre Fähigkeiten als Falkner testen. Im »Grünen Klassenzimmer« bekommen die Kinder den Umgang mit Greifvögeln erklärt und dürfen selbst einen Vogel halten. Außerdem finden Greifvogel-Vorführungen statt. Auch die diakonische Einrichtung Karlshöhe ist beim Mittelalterlager dabei: Die »Camaeliter« zeigen ihre in den Werkstätten der Karlshöhe gefertigten Ritterrüstungen und Werkzeuge und erklären, was einen guten Ritter ausmacht. Ein besonderes Erlebnis für die kleinen Besucherinnen und Besucher des Pferdemarkts ist es, einmal selbst im Sattel zu sitzen: Dazu gibt es beim Ponyreiten Gelegenheit. Darüber hinaus lockt ein Vergnügungspark mit Karussells, Autoskooter und vielen anderen Attraktionen. Zum Stöbern und Schauen laden gleich zwei Märkte mit ihrem breiten Sortiment ein: der Krämer- sowie der Kunst- und Handwerkermarkt. Anlässlich des Jubiläums-Pferdemarkts ist im Foyer des Stadtarchivs außerdem die Ausstellung »Von Ross und Reiter« zu sehen. In zahlreichen Bildern und Relikten leben die vergangenen Pferde-Veranstaltungen noch einmal auf. Die Ausstellung thematisiert zum einen die Entwicklung des Ludwigsburger Pferdemarkts, zum anderen die internationalen CHI-Springreitturniere.

250. Ludwigsburger Pferdemarkt

Fr. 8. Juni bis Mo. 11. Juni, Königsallee und Bärenwiese,

Innenstadt, Ludwigsburg, www.ludwigsburg.de