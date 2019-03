26. Live-Nacht – Ludwigsburg feiert bis in die Morgenstunden

× Erweitern Feiern auf einem ganz hohen Niveau - das war die 26. Live-Nacht Ludwigsburg. (189 von 227).jpg

Wenn die Ludwigsburger Innenstadt fast bis zum Morgengrauen lebendiger ist als sonst, dann ist Live-Nacht. So war es einmal mehr in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag. Auch in ihrer 26. Auflage hat die Partyreihe nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt. Im Gegenteil! Wie ein guter Wein bringt sie die Gäste in der Barockstadt jedes Mal mehr auf den Geschmack und hat sich als fester Ausgehtermin bei alten und neuen Besuchern beliebt gemacht.

Unter dem Motto „Eine Stadt - eine Nacht - überall Live-Musik“ konnten die Besucher mit einem Eintrittsbändchen in jede der elf teilnehmenden Locations und zur Live-Musik der 13 verschiedenen Bands feiern, mitsingen und tanzen. Dabei war für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Ob Rock, Pop, Rockabilly, Soul, Reggae, Latino, Italiano, Akustic Rap – für jeden war eine passende Location mit passender Musik dabei. Also ließ sich das Ludwigsburger Partyvolk nicht zweimal bitten. In vollen Cafés und Bars wurde bis in die tiefe Nacht getanzt und gefeiert, gemeinsam getrunken und gegessen, man traf alte Freunde und Bekannte.

So wie das Musikangebot war auch das Publikum in den Lokalen wieder bunt gemischt. Partygänger jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft feierten auf der Live-Nacht auf eine selbstverständliche Art miteinander, wie man es eher selten sieht. Ein weiteres Merkmal und ein Erfolgsfaktor der Live-Nacht. Keiner scheut sich an diesem Abend loszuziehen, da eben für jeden etwas dabei ist. Das weiss das Ludwigsburger Publikum inzwischen aus Erfahrung und zu schätzen.

Die nächste Live-Nacht wird nicht allzu lange auf sich warten lassen, da das beliebte Konzept zweimal im Jahr in Ludwigsburg an den Start geht. Wer allerdings nicht bis zum Herbst warten will, der muss das auch nicht. Am 23. März in Heilbronn, am 30. März in Waiblingen und am 6. April in Schwäbisch Hall stehen die nächsten Live-Nächte bereits vor der Tür.

www.live-nacht.de