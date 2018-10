28. Live-Nacht Heilbronn

× Erweitern Live Nacht Hn

Bereits zum 28. Mal findet am 3. November die Live-Nacht Heilbronn statt - der Erfolg der beliebten Veranstaltung bleibt ungebrochen. Ein weiteres Mal können Livemusik-Fans die Nacht mit vielen tolle Bands in den angesagtesten Locations der Käthchenstadt durchfeiern. »Crazy Zoo« etwa spielt im Alex, »Perfect Heat« lassen es im Mangold krachen, im Wohnzimmer sind »Play Again Sam« zu hören, im Dean&David rocken »Just Friends« und im Chillers sorgen »Crema Latina« für lateinamerikanische Rhythmen. »Dragon Fire« spielen im Hans im Glück Burgergrill und im Irish Pub sind »7 More Days« zu hören. Dieses Mal werden sogar zwei Abschlusspartys geboten, im Enchilada sorgen »Patrick Noe & Friends« für Stimmung, während »Gravity« das Burger Heart zum Beben bringen - und das sind nur einige Highlights dieser Nacht.

28. Live-Nacht, sa. 3. November, 21-3 uhr, Innenstadt Heilbronn

www.live-nacht-heilbronn.de