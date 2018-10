28. Live-Nacht Heilbronn

× Erweitern Stimmung Live Nacht Heilbronn Alex

Mit der Live-Nacht Heilbronn geht eine der beliebtesten und beständigsten Musikveranstaltungen der Käthchenstadt am Samstag, den 3. November, in die 28. Runde. Anhänger der Live-Nacht wissen, dass sie sich auf bestimmte Acts jedes Jahr aufs Neue freuen können.

Wie könnte man besser in den Herbst starten als mit einer Nacht voller Musik, Tanz und Spaß? 13 Bands sorgen in 13 Locations für heiße Rhythmen, egal was das Wetter draußen vor der Türe macht.

Als »alte Hasen« könnte man die Jungs von »Crazy Zoo« bezeichnen, denn mit ihrer explosiven Mischung aus Rock und Pop werden sie das Alex zum wiederholten Male zum Toben bringen. Ebenfalls ein alter Bekannter ist »Paulo«. Er bringt seinen eingängigen Mix aus Akustik Rock & Pop mit ins »täglich«. Classic Rock at it‘s Best bieten »7 More Days« im »Irish Pub«. »Gravity« beschallen das »Burgerheart« , während im »Mangold« gleich um die Ecke »Perfect Heat« spielen. Beide Bands haben sich dem Rock und Pop verschrieben. Und auch auf der Gastro-Meile entlang des Neckars geht es richtig zur Sache: »Play Again Sam« spielt im »Wohnzimmer« Acoustic music live in concert. »Just Friends« im »Dean & David«, »Dragon Fire« im Burgergrill Hans im Glück und »The Ponycars« bei »Wilma Wunder« – das lässt sich kurz und knapp als das Dreieck des Rock und Rockabilly mitten in der Fußgängerzone beschreiben. Ein außergewöhnliches Erlebnis versprechen auch immer wieder »The Madisons« im »Veranda8« mit Dance, Soul und Funk aus den 1960ern bis 80ern. Im »Enchilada« schaffen »Patrick Noe and Friends« einen skurrilen Stilmix aus Coversongs. Und bei »Live Rocking Five« im »Hans im Glück« ist der Name Programm: auf die Ohren gibt es hier Klassiker der Rock- und Popgeschichte. Last but not least bringt die Stuttgarter Formation »Crema-Latina« mit Salsa, Bachata und Reggeaton kubanische Rhythmen nach Heilbronn, genauer gesagt ins Chillers. Somit kann man in einer Nacht eine Fülle von Musikstilen erleben. Die Lokale befinden sich alle in der Heilbronner City, sodass man quasi von einem Lokal ins nächste fällt und den ganzen Abend fußläufig gestalten kann.

Wer die Live-Nacht auf keinen Fall verpassen will, bekommt die Eintrittsbändchen im ermäßigten Vorverkauf bei allen teilnehmenden Locations, allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie als E-Ticket auf der Homepage.

Die Künstler:

× 1 von 13 Erweitern Crazy Zoo × 2 von 13 Erweitern Gravity × 3 von 13 Erweitern Crema Latina × 4 von 13 Erweitern Just Friends × 5 von 13 Erweitern Patrick Noe & Friends × 6 von 13 Erweitern Live Rocking Five × 7 von 13 Erweitern Dragonfire Dragonfire × 8 von 13 Erweitern 7 More Days × 9 von 13 Erweitern Perfect Heat Perfect Heat × 10 von 13 Erweitern Paulo × 11 von 13 Erweitern The Madisons × 12 von 13 Erweitern The Ponycars × 13 von 13 Erweitern Play Again Sam Prev Next

Die Locations:

Alex Crazy Zoo (Covers, Rock & Pop) Burgerheart Gravity (Rock, Pop & Funk) Chillers Crema Latina (Reggeaton, Salsa) dean & david Just Friends (Rock & Pop) Enchilada Patrick Noe (Akustik-Rap) Hans im Glück Live Rocking Five (Rock, Pop) Hans im Glück (Burger Grill) Dragon Fire (Rock & Pop) Irish Pub 7 More Days (Classic Rock) Mangold Perfect Heat (Rock & Pop) Täglich Paulo (Akkustik-Rock) Veranda 8 The Madisons (Dance, Soul, Funk) Wilma Wunder The Ponycars (Rockabilly) Wohnzimmer Play Again Sam (Akustik)