× Erweitern Monet Monet Bläserquintett

Eröffnet wurde das vielfältige Kulturprogramm Ende September vom Vokalensemble Sinsheim e.V. mit dem Konzert »Ohrenzeuge.3«. Daraufhin folgen weitere Konzerte, Lesungen, Kunstausstellungen sowie Theater für Groß und Klein. Mit über 30 Veranstaltungen in sieben Wochen werden die Kulturtage 2018 für Abwechslung und kulturellen Hochgenuss in Sinsheim sorgen. Am 6.10. spielt das »Monet Bläserquintett« in der Stiftskiche ein Konzert. Ein kleiner Kunstmarkt zum Sinsheimer Herbst steht am 14.10. in der Allee an der Elsenz auf dem Plan. Am 20.10. findet in der Sporthalle Carl-Orff-Schule Sinsheim ein Orchesterkonzert statt. Karl Schramm & Didi Leinberger Performing »The Songs of Lou Reed« können die besucher am 27.10. im Kulturquartier »Würfel« erleben. Weitere termine findet man online.

32 Jahre Kulturtage Sinsheim noch bis Dezember, Sinsheim

www.sinsheim.de