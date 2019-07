Musikalisch ist alles dabei: zum Tanzen, Mitsingen und Schunkeln –von Alpen-Rock bis zu Pop und Schlager. Im großen Festzelt spielen die angesagtesten Party-Bands. Und auch im Party-Stadl in der MORITZ-Eventhalle ist an allen vier Festtagen mit den Top-Stimmungs-DJs der Region für zünftige Stimmung gesorgt. Nach dem Fassanstich am Freitag, 11. Oktober um 19:30 Uhr heißt es »O zapft is«. Knusprige Hendl und Haxn, Vesperbrettle, Kaiserschmarrn und Weißwürste sorgen für typisch bayrische Festzelt-Schmankerl. Und natürlich darf eine frisch gezapfte Maß original bayrisches Mönchshof-Festbier nicht fehlen.

Super Schnäppchen:

Einen Tisch für 10 Personen inklusive 10 halbe Hähnchen, 10 Maß Bier und 10 Klopferle bekommt man für 178 Euro. Bis zum 31.8. gibt‘s darauf einen Frühbucher-Rabatt von 10 Euro. Tische reservieren kann man unter Telefon 07134-5260-0 oder über den Ticket-Shop auf der Homepage. Firmen und Vereine können, nur telefonisch, Komplettarrangements von 20 bis 400 Personen buchen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

4. MORITZ-Oktoberfest, Freier Eintritt an allen Tagen, Einlass: 19 Uhr, Live-Musik ab 20:30 Uhr.

MORITZ-Gelände, Gewerbegebiet, EllhofenTel. 07134-5260-0, www.moritz-oktoberfest.de