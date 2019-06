4. Neckarfest Nürtingen

Am 12. und 13. Juli wird der Neckar in Nürtingen wieder zur Feiermeile. Das Neckarfest in seiner 4. Auflage bietet für alle Nürtingerinnen und Nürtinger sowie den zahlreichen Besuchern ein buntes und erlebnisreiches Programm für die ganze Familie.

Dazu gibt es viele Leckereien und vor allem Musik! Gleich fünf neue stimmgewaltige Bands sind am Start, darunter Partyschwaben, Albfetza, Luxusband, Bouncing Betty, Knutschfleck und The Ponycars. „The Ponycars spielen handfesten Rock´n Roll, dazu gibt es Partymusik und auch ein DJ von SWR3 ist wieder dabei“, erklärt Bärbel Igel-Goll vom Amt für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus. Und auch die Band „Cat down the River“, die schon zum Neckarfest-Inventar dazu gehören, bereichern das diesjährige Neckarfest, was die Amtsleiterin und ihr Team sehr freut. „Musik ist eines der Elemente, die uns Menschen auch über Grenzen hinaus verbindet und es ist jedes Mal schön, zu sehen, wie Nürtingen musikalisch am Neckar aufgeht.“

Erstmals in der Geschichte des Neckarfestes gibt es eine Kulturallee. Hier ist für junge Leute und Junggebliebene ein vielseitiges Programm geboten, darunter Hip-Hop, Indie Rock, Torwandschießen, Riesenspiele und Theater. Die Bewirtung übernimmt die Kulturkantine und die Schulsozialarbeit des Max-Planck-Gymnasiums. „Wir sind wirklich froh darüber, dass es in diesem Jahr gelungen ist, die Jungen und Junggebliebenen ins Neckarfest einzubinden“, macht die Projektleiterin deutlich. Gerade diese Gruppen haben hier sehr viele Ideen mit eingebracht und diese auf die Beine gestellt. Die Kulturallee ist in der Alleenstraße zu finden. Institutionen wie beispielsweise die Behinderten-Förderung-Linsenhofen, Club Kuckucksei, Jugendbüro Nürtingen, Jugendrat und der Trägerverein Freies Kinderhaus sind in der Kulturallee vertreten.

Dieses Jahr wird das bunte Treiben am Freitag, den 12. Juli um 19 Uhr, an der Bühne an der Stadtbrücke eröffnet, ein letztes Mal mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Heirich. Sein Nachfolger, Dr. Johannes Fridrich, wird ebenfalls bei der Eröffnung dabei sein. Er und seine Frau unterstützen das Helferteam zusätzlich mit einer ehrenamtlichen Einsatzschicht. Die Festmeile des Neckarfestes reicht von der Alleenstraße über das Steinachdreieck und die Wörthstraße bis hin zum Ruderclub.

Neben der obligatorischen Roten Wurst steht ein verlockendes Angebot an internationalen Speisen und Getränken auf dem Programm. Es gibt afrikanische, brasilianische, italienische griechische und türkische Leckereien. Für jeden Geschmack ist etwas geboten. Dazu gibt’s natürlich wieder viel Information, Bewegung, Spiel und Spaß: Abtauchen im Taucherbecken der Inseltaucher, Nervenkitzel beim Abseilen vom Kirchturm, Paddeln, Kajak, Drachenbootfahren auf dem Neckar – für Abkühlung ist gesorgt. Highlander-Spiele für Klein und Groß, dazu zahlreiche Hindernisparcours, eine Fotobox für ein unvergessliches Andenken an das Neckarfest und vieles mehr erwarten die Besucher. Außerdem finden sich unzählige Kinder- und Jugendangebote auf der Festmeile, darunter Trampolin, Hüpfburg, Kinderschminken und viele Überraschungen. Die jüngsten Neckarfestbesucher können fleißig Stempel auf ihrem Aktivitäten-Pass sammeln. Mindesten sechs Mitmachstationen müssen besucht werden, um am großen Gewinnspiel teilzunehmen.

Eine „leuchtende“ Überraschung erwartet alle in der Dämmerung an der Neckarbrücke. Stimmungsvolle Lichtelemente verleihen dem Fest einen sinnlichen Akzent. Natürlich kann in der Hessestraße wieder „gechillt“ werden. Die städtischen Liegestühle mit dem Aufruf „NT so schee“ laden jeden Besucher zum Relaxen und Entspannen ein, inklusive der dazu passenden Cocktails für die genussvollen Momente am Abend.

„Am Neckarfest kommt auch der Gedanke der Nachhaltigkeit zum Tragen, darin waren sich alle Beteiligten einig“, macht Bärbel Igel-Goll deutlich. Einweggeschirr und Plastiktrinkhalme werden vom Festgelände verbannt. Geschirrmobilstationen sorgen für saubere Mehrwegalternativen, Makkaroni als biologische Trinkhalmvariante kommen an den Cocktailständen zum Einsatz und können am Ende sogar noch verspeist werden.

Nachdem die Realisierung des letzten Neckarfestes nur durch Unterstützung von Sponsoren aus der lokalen Firmenwelt möglich wurde, hat der Gemeinderat die Mittel für die große Neckarparty in diesem Jahr in vollem Umfang bewilligt. „Dies ist für uns ein deutliches Signal, dass wir hier gute Arbeit leisten. Das Neckarfest ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt und damit zu einem Aushängeschild für unsere Stadt geworden“, „Das Neckarfest stiftet Lebensfreude, Zusammengehörigkeit und Heimatverbundenheit. Die Identifikation mit Nürtingen und vor allem die Atmosphäre ist somit ein Wohlfühlfaktor für unsere Einwohner und Besucher“, freut sich Bärbel Igel-Goll.

Das Neckarfest ist „bargeldlos“. Wertmarken für 5, 10 und 20 Euro, die auf dem gesamten Festgelände einlösbar sind, können an Kassenstellen in der Alleenstraße, am Stadtmuseum, in der Wörthstraße und am Ruderclub gekauft werden. Auch Pfand wird darauf abgerechnet. Abzüge sonstiger Art gibt es nicht. Nicht verbrauchte Beträge werden an den Kassenstellen bis spätestens Sonntag, 14. Juli, 1 Uhr zurückerstattet.

Das Stadtmuseum als Mittelpunkt des Veranstaltungsgeländes ist auch in diesem Jahr wieder das Festbüro. Dort erhalten die Besucher alle Informationen rund um das Fest. Alle Helfer der Stadt sind an den blauen T-Shirts mit der Aufschrift: „NT so schee“ zu erkennen.