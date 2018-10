40 Jahre Kunsteisbahn Ludwigsburg

× Erweitern Kunsteisbahn LB

Das Warten hat ein Ende. Nach dem langen heißen Sommer öffnete am Freitag, den 12. Oktober, um 19 Uhr, das Team der Kunsteisbahn Ludwigsburg die Bandentore und gab die Eisfläche für die erste Eisdisco der Saison frei. Die DJ s der »Soundlight Company« und »KEB -Discoteam« sorgen mit Beats und Bässen für den richtigen Sound, wenn sich die Gäste zu Kunstnebel über das spiegelglatte Eis schieben. Das hat Tradition! Seit 40 Jahren bereits ist die Kunsteisbahn das Winterhighlight der Region und Schlittschuhfreunde können hier, von Oktober bis März, zu Hochtouren auflaufen. Jeden Freitag, von 19 bis 21.30 Uhr, sorgt die Eisdisco für beste Eislaufstimmung. Zu den Highlights, die bei Besuchern besonders hoch im Kurs stehen, gehören auch die Oldiepartys mit den beliebtesten Hits der 60er bis 90er Jahre. Am 8. Dezember kommt der Nikolaus zu Besuch; zusammen mit den Schlittschuhläufern schwingt er sich auf die Kufen und hat allerlei Spiele und Süßigkeiten in seinem Geschenkesack dabei.

Das Kursangebot, für das man sich ab dem 15. Oktober anmelden kann, ist ebenfalls wieder sehr umfassend und startet in den Herbstferien. Die Trainerinnen der Kunsteisbahn Ludwigsburg führen Anfänger spielerisch an das Verhalten auf dem Eis und an die richtige Gleittechnik heran – Fortgeschrittene werden kompetent und dem Leistungsstand entsprechend unterrichtet. Neu in dieser Saison ist die Einführung der Geldwertkarte, mit der sich bequem bis zu 25 Prozent sparen lassen. In der kalten Jahreszeit ist die Ludwigsburger Eisbahn immer einen Besuch wert.

Kunsteisbahn Ludwigsburg, ab Freitag, 12. Oktober, Di. bis Do. 14-18 Uhr, Mi. 9-21 Uhr, Fr. bis Sa. 9-21.30 Uhr, So. 9–19.30 Uhr

Fuchshofstraße 50, 71638 Ludwigsburg,

www.kunsteisbahn-ludwigsburg.de

www.swlb.de/kunsteisbahn