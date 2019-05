55 Jahre Bockbierfest in Hagenbach

Nicht jedes Fest kann auf eine solch lange Tradition zurückblicken, denn das Fest wird ausschließlich im Ehrenamt durchgeführt und geplant. Eine enorme Leistung des Fördervereins FSV Bad Friedrichshall, welcher das Fest ausrichtet und gestaltet.

Vom 19. bis 23.06. heißt es in Bad Friedrichshall und angrenzenden Stadtteilen wieder: »Seh’n wir uns heut Abend auf dem Bockbierfest?« Die Veranstalter haben auch in diesem Jahr wieder reichhaltige Getränke und Speisen im Angebot. Ob Pommes, Hähnchen, frische Salate, Currywust mit selbstgemachter Soße, Baguette, sowie ein Mittagstisch – die Hagenbacher verwöhnen mit enormer Vielfalt. Das extra für das Hagenbacher Bockbierfest gebraute Bockbier wird von der Herbsthäuser Brauerei hergestellt und ist für jeden Bierliebhaber ein Hochgenuss. Natürlich gibt es auch klassisch: Hefeweizen, Kellerpils oder Export. Aber auch die Sekt- und Weinfreunde kommen nicht zu kurz, denn die Veranstalter warten mit einem erlesenen Angebot an regionalen Sekt und Weinsorten. Selbstverständlich sind auch Cocktails und die Bargetränke wieder vorhanden. Wichtiges Credo für den Verein: alle Produkte werden ausschließlich von regionalen Partnern und Lieferanten bezogen. Musikalisch werden auch in 2019 keine Kosten und Mühen gescheut, sodass nach dem Fassanstich am Mittwoch die Waldmühlbacher Musikanten das Bockbierfest musikalisch einheizen. Donnerstags sowie sonntags sind die Stadtkapellen und Musikvereine für etwas ruhigere Orchestermusik zuständig, sodass freitags Perfect Heat und Samstags DJ Richi de Bell und DJ Lümmel das Festzelt zum Kochen bringen.

Insgesamt rechnen die Veranstalter während dem 5-tägigen, weit über die Stadtgrenzen von Bad Friedrichshall hinaus bekannten Traditionsfest mit über 5.000 Besucher. An allen Tagen ist der Eintritt frei.

Hagenbacher Bockbierfest, Mi. 19. bis So. 23. Juni, Bad Friedrichshall, Weitere Infos: www.hagenbacher-bockbierfest.de