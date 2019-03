6. Geniessermarkt Niederstetten

× Erweitern Fotos: Uwe Weil Genissermarkt Niederstetten

Genuss boomt. Die Abkehr vom Einheitsgeschmack massenhaft produzierter Lebensmittel ist gleichzeitig eine Hinwendung zu ehrlichen Nahrungsmitteln. Diesem Bedürfnis nach Qualität und Erdverbundenheit kommt der 6. Genießermarkt in Niederstetten vom 4. bis 5. Mai nach.

Der Markt will zum Probieren und Kaufen von hochwertigen regionalen Produkten einladen und die Vielfalt aufzeigen, aus der Verbraucher in der Region schöpfen können. Damit soll der Arbeitseinsatz und das Engagement der Aussteller gewürdigt werden, aber vor allem auch dem wachsenden Wunsch des Verbrauchers nach ausgezeichneten regionalen Nahrungsmitteln Rechnung tragen. Der Genussmarkt soll zum bewussten Genießen verlocken und Lust darauf machen, den Kontakt zu den Menschen zu suchen, die die Nahrung herstellen.

Die Produktpalette der Anbieter reicht von Kürbisprodukten, Würzpasten und Honig- Sangria über Whisky, Ziegenkäse, Kaffee, handgefertigten Pralinen, Essige aus Wildblüten und Wildobst bis hin zu Meerrettichprodukten, schwarze Nüsse, Gewürzspezialitäten, Freiburger Käsekuchen, Kirschprodukte, Trüffelprodukten, Produkte vom Limpurger Rind, Honigeis aus Schafsmilch, handwerklich hergestellte Senf- und Cassisprodukte, Bio Honige, Crepes & Galettes, Bio Flammbuchen, frisch zubereitete Forellen und vieles mehr.

Der Genießermarkt Niederstetten entwickelte sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem Besuchermagneten. Die Veranstaltung wird am 3. Mai mit einem fünfgängigen Galadinner eröffnet. »Wie können wir den Genießermarkt angemessen eröffnen?«, diese Frage stellten sich die Verantwortlichen des Genießermarktes bereits vor vier Jahren. Angefragt wurden einige der besten Köche der Region. Sie stimmten spontan zu. »Sie fanden die Idee toll, sich auch einmal außerhalb der eigenen Räume zu präsentieren«. Zwischenzeitlich wurde das Genießermenü ein fester Bestandteil des Genießermarktes. An allen Tagen werden die Besucher von Kevin Rudolph, Küchenchef im Desiim-Tower in Kupferzell, in der Alten Turnhalle mit warmen Speisen frei nach seinem Motto: »Kochen kann man nicht lernen, das muss man leben« verwöhnt.

Die kleinen Besucher können wieder lebende Limpurger Rinder und Alpakas bewundern. Genießermarktparty am Samstag um 19.30 Uhr. Hier kann man den Tag in lauschiger Atmosphäre mit Livemusik der Band Ctown Connection im Hofgarten DOD ausklingen.

6. Genießermarkt

Sa. 4. und So. 5. Mai, 11.45 Uhr bis 18 Uhr

rund um die Alte Turnhalle und den Hofgarten, Niederstetten

www.niederstetten.de