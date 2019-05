Alexander Gerst in Künzelsau

Am Samstag, den 18. Mai ist es endlich so weit. Nach langen Vorbereitungen beginnt ab 15 Uhr die große »Welcome Back Party« für den ehemaligen Kommandant der ISS. Die Besucher dürfen sich auf phantastische Bilder, einen interessanten Vortrag und viele Mitmachangebote freuen.

Den bei uns »im Ländle« wohl bekanntesten Astronauten einmal live erleben? Das ist am Samstag, den 18. Mai ab 15 Uhr auf der Bühne beim alten Rathaus in Künzelsau möglich - der Eintritt ist kostenlos. Neben Alexander Gerst werden auch Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier , der ESA-Generaldirektor Prof. Dr.-Ing. Jan Wörner und die DLR-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund vor Ort sein. Zusätzlich bietet die Stadt Künzelsau ein tolles Rahmenprogramm an. So wird unter anderem die heilbronner Experimenta mit tollen Mitmachangeboten zum Thema Astronomie für Groß und Klein vor Ort sein. Mit einem H-Alpha-Teleskop können die Besucher auch einen unvergleichlichen Blick auf die Sonne werfen. Dabei kann man die für uns sonst nicht sichtbaren Sonnenflecken und Eruptionen auf der Sonnenoberfläche in besonderem Ausmaß betrachten.Auch die Stiftung Kinderherz, die Hohenlohe Zeitung und die Sparkasse Hohenlohe werden an Aktionsständen vertreten sein. Für das musikalisches Ambiente sorgen die Mundartband Annâweech und Peter Schilling mit Band. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist natürlich bestens gesorgt. Regionale Gastronomiebetriebe bieten an diesem besonderen Tag zusätzlich Verpflegungsstände an.

Da es sich um eine groß angelegte Veranstaltung handelt, sind einige Straßen von Fr. 17. Mai, 12 Uhr bis So. 19. Mai, 8 Uhr gesperrt. Die Haltestelle »Bären« des öffentlichen Nahverkehrs wird in diesem Zeitraum in die Austraße verlegt. Für Besucher der Veranstaltung stehen Parkplätze in den Wertwiesen und auf dem großen Festplatz zur Verfügung.