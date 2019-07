Zu Ansbach Open 2019 kommen vom 19. bis zum 21. Juli wieder diverse hochkarätige Musiker in die Markgrafenstadt und spielen auf der Reitbahn.

Werner Schmidbauer und Martin Kälberer begeisterten bereits 2014 und 2017 die Konzertbesucher von Ansbach Open. 2019 möchten die beiden gemeinsam mit dem Songwriter Pippo Pollina an alte Erfolge anknüpfen. Mit neuen und alten Liedern sowie außergewöhnlichen Erzählungen werden die drei leidenschaftlichen Musiker am Samstagabend ihr Programm »Süden II« zum Besten geben. Lea und Nico Santos lassen zum Abschluss am Sonntagabend die Herzen ihrer Fans höher schlagen. Unterstützt werden die beiden von Moritz Garth, der bereits um 18:15 Uhr auftreten wird. Im Anschluss ertönen die Hits von Nico Santos, wie »Rooftop« oder »Safe«, mit denen er die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz stürmte. Lea bildet dann den Abschluss des Open-Air-Wochenendes. Mit den Liedern »Leiser« und »Zu dir« wird sie die Veranstaltunsgreihe ausklingen lassen.

Ansbach Open 2019, Fr. 19. bis So. 21. Juli

Reitbahn, Ansbach, www.ansbach.de