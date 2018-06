Schatten - lichten

× Erweitern Peter Vollmer Peter Vollmer Druckplatten

Holzplatten, Farbe, Walze, Papier, Handreiber und Bürste- das sind im wesentlichen die Utensilien, die Peter Vollmer für seine Arbeit braucht. In mühevoller Handarbeit erarbeitet er damit seine unikaten »Holzdrucke«.

Dabei gilt es, die künstlerischen Vorstellungen in die spezifischen Ausdrucksmöglichkeiten des Bildmediums zu übertragen. Für jedes Blatt benutzt er eine Reihe von Druckplatten. Einige Motive wiederholen sich oder variieren. Der Wechsel von Transparenz und Undurchsichtigkeit, das Spiel von Licht und Schattenfeldern sind ein wesentliches Kriterium für seine Arbeit. Folgen und Serien entstehen durch immer neue Kombinationen der Druckstöcke. Veränderungen ergeben sich aus der Reihenfolge des Übereinanderdruckens. Es sind die leisen, nicht die lauten Töne, die im wesentlichen die Arbeiten von Peter Vollmer ausmachen. Dafür entwickelt er für sich eine eigene Poesie der Bildsprache, schemenhaft und farblich zurückhaltend. Es sind die unscheinbaren Dinge, sonst kaum wahrgenommene Zeichen und Eindrücke, die er in seinen Arbeiten umsetzt. Vermeintliche Nebensächlichkeiten, Verwitterungen, Relikte, Spuren, sind für ihn wichtige Bildelemente. Motive kommen aus erlebten Alltagssituationen. Das Bildgeschehen changiert dabei zwischen Abstraktion und Figuration.

Jedes Blatt ist immer der Versuch, Gesehenes und Erlebtes auszudrücken. Manchmal auch über den Umweg, Materialwiderstände überbrücken zu müssen. Und doch sind seine Arbeiten voll Leichtigkeit und Spielfreude.

Der Künstler:

Peter Vollmer wurde 1953 in Göppingen geboren. Er lebt in Ulm und arbeitet in Ulm und Göppingen. Von 1971 bis 73 studierte er an der Grafischen Fachschule Stuttgart bei Professor Robert Förch freie Grafik und Druckgrafik. Der Künstler ist seit 1981 mit Unterbrechungen freischaffend tätig. Er ist Mitglied der Göppinger Künstlergruppe »Spektrum«. Seit 1973 bestritt er zahlreiche Ausstellungen, vor allem im süddeutschen Raum, aber auch in der Schweiz und Italien. Viele seiner Arbeiten befinden sich in öffentlichem und privatem Besitz.

Der Ort:

In der Galerie der Stadt Plochingen in der PlochingenInfo, Marktstr. 36, 73207 Plochingen

Vernissage am 14.6.2018, 19.30 Uhr Stefan Kümmritz von der Kunstzone Neu-Ulm/Pfuhl wird in die Ausstellung einführen.

Ausstellungsdauer 14.6. bis 21.7.2018

Öffnungszeiten Mo, Mi, Sa 10-13 Uhr | Di, Do 10-17 Uhr | Fr 09-16 Uhr

Der Künstler ist am letzten Tag der Ausstellung, am 21. Juli, ebenfalls anwesend.