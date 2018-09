Backnang feiert seine 4. Live-Nacht

× Erweitern John Noville John Noville

Exzellente Live-Bands und ausgelassene Partystimmung bis tief in die Nacht – dafür steht die Live-Nacht Backnang. Am Samstag, den 3. November, geht das erfolgreiche Event in die vierte Runde. Gefeiert wird mit bekannten Musikern und Bands wie John Noville, Juuns, Firma Holunder, Mallet oder Sauvage. Sechs DJs sorgen nach der Live-Musik noch für Party bis in den Morgen. Angeführt wird das Line-Up von Livenacht- Urgestein und »Voice of germany«-Star John Noville. Mit internationalen Hits, Reggae, Soul und Latin bringt er wirklich jeden zum Tanzen.

Das komplette Programm und alle Lokale finden sich im Internet unter www.backnang.live-nacht.de.

4. Live-Nacht Backnang Sa. 3. Nov., 21 bis 5 Uhr, Tickets 9,- Euro im Vorverkauf, 12,- Euro Abendkasse

