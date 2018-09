Beim Familientag standen die Jüngsten im Mittelpunkt

Heilbronn ist kinderfreundlich. Das spiegelte sich am Sonntag auch auf dem Weindorf wider: Mit einem vielseitigen Kinderprogramm standen am ersten Weindorf-Sonntag erstmals Kinder und Familien im Mittelpunkt – mit speziellen Angeboten auch an den Ständen. Der zweite Aktionstag für Familien findet am nächsten Sonntag, 16. September statt.

„Einfach super“, fand die fünfjährige Juliane den Kinder- und Familientag auf dem Heilbronner Weindorf. Ihre Eltern, Martin und Sophie Eberle, waren ebenfalls begeistert von dem neuen Aktionstag: „Während die Kleinen das tolle Kinderprogramm genießen, können wir in Ruhe das ein oder andere Zehntele probieren.“ Steffen Schoch von der veranstaltenden Heilbronn Marketing GmbH freute sich, dass der Familientag bei den Besuchern so gut angenommen wurde.

Vielseitiges Kinderprogramm und spezielle Angebote

Am Sonntagnachmittag standen auf dem Weindorf die Jüngsten im Mittelpunkt. Das vielseitige Kinderprogramm reichte vom bekannten Mitmach-Zirkus Radelrutsch mit Udo Grunwald bis zu Knurps Puppentheater. Außerdem hatten sich die Stände extra für diesen Tag Sonderaktionen für Kinder und Familien einfallen lassen. So konnten die Kids bei einigen Weinständen Traubensaft oder leckere alkoholfreie Cocktails probieren. Bei den Gastro-Ständen gab es besondere Familienmenüs und abschließend konnte man den Weindorftag mit der Familie in einer Fotobox festhalten.

Mit dem Fahrradtaxi übers Weindorf

Weiteres Highlight waren die kostenlosen Schnuppertouren mit den neuen Fahrradtaxis. Seit Donnerstag sind sie in der City unterwegs und „shutteln“ Weindorf-Besucher etwa zur Bahnhaltestelle. Extra zum Aktionstag bot der Anbieter Velotaxi Heilbronn kostenlose Touren und um das Weindorf für Familien an. „Wir freuen uns, dass die umweltfreundlichen Velotaxis schon im Vorfeld der BUGA beim Weindorf unterwegs sind“, sagte HMG-Chef Steffen Schoch. „Mit einem Glas Wein aus heimischen Gefilden in der Hand bequem die Innenstadt erkunden, oder nach dem Weindorf-Abend zum Bahnhof gebracht werden, und das alles klimafreundlich - Fahrradtaxis sind die ideale Mobilitätslösung für das Weindorf“, ergänzte er.

So ein schöner Tag

Nach ihrer Schnuppertour gab es für die kleine Juliane noch schnell ein Glas Traubensaft, dann verabschiedete sie sich wieder Richtung Bühne auf dem Marktplatz. Dort luden Fitnesstrainerin Svenja Naatz und Jolinchen, das Maskottchen der AOK, zum Tanzen ein. Spätestens beim Fliegerlied waren alle mit dabei. Und auch die Eltern sangen mit einem Zehntele Wein in der Hand: „Das ist so ein schöner Tag“.

Weindorf noch bis 16. September

Noch bis 16. September werden an 19 Weinprobierständen von rund dreißig Anbietern auf dem Heilbronner Weindorf 355 Weine, Sekte und Seccos angeboten. Auswählen können die Besucher aus 131 Weißweinen, 64 Weißherbst/Rosé sowie 135 Rotweinen. Das Zehntele, zum Beispiel im klassischen Stil-Glas mit dem neuen Herz-Logo, beginnt bei zwei Euro. Auch alkoholfrei besteht eine große Auswahl unter sechs Weinen, 13 Traubensäften sowie vier Seccos. Breit ist auch das Sortiment an Speisen, von Streetfood bis zu schwäbischen Klassikern. Beim abwechslungsreichen Rahmenprogramm im Weindorf rund um das Rathaus werden täglich fünf Bühnen in unterschiedlichen Musikrichtungen bespielt.