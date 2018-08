Beste Wasenstimmung mit den Festbierspezialitäten der Familiebrauerei Dinkelacker

Vom 28. September bis 14. Oktober lädt eine der schönsten und größten Veranstaltungen der Region zum Feiern, Genießen, Sehen und Gesehenwerden ein: das 173. Cannstatter Volksfest. Wo fesche ’Mädla’ und ’Buaba’ in aufwendig dekorierten Zelten ausgelassen feiern, wird auch mit den süffigen Volksfestbieren der Familienbrauerei Dinkelacker kräftig angestoßen. Bereits drei Monate vor Volksfestbeginn brauen die Braumeister der Traditionsbrauerei die frisch-würzigen Festbiere von Dinkelacker und Schwaben Bräu ein.

Auf dem 173. Cannstatter Volksfest wird auf zahlreiche Jubiläen angestoßen: 10 Jahre Wilhelmer’s SchwabenWelt, 100 Jahre Landwirtschaftliches Hauptfest und das erste Cannstatter Volksfest vor 200 Jahren, welches separat mit einem historischen Volksfest (vom 26. September bis 3. Oktober) auf dem Stuttgarter Schlossplatz gefeiert wird. »Das Cannstatter Volksfest ist für uns der Höhepunkt der Festsaison, die in diesem Jahr besonders intensiv ist«, betont Bernhard Schwarz, Geschäftsführer und Sprecher der Familienbrauerei Dinkelacker. In Wilhelmer’s SchwabenWelt dürfen sich die Gäste auf das frisch gezapfte und besonders würzige Schwaben Bräu Volksfestbier freuen. Im Dinkelacker Festzelt »Klauss&Klauss« erwartet die Besucher das süffige Dinkelacker Volksfestbier. »Wir brauen die beliebten Festbiere der Traditionsmarken Dinkelacker und Schwaben Bräu exklusiv für die Wasenzeit ein. An zahlreichen Verkaufsstellen, in Biergärten oder Imbissbetrieben auf dem Festgelände werden die Bierspezialitäten 17 Tage lang ausgeschenkt«, erklärt Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker. Wer es nicht auf den Cannstatter Wasen schafft, erhält die exklusiven Saisonbiere schon jetzt im gut sortierten Fachhandel und in zahlreichen Gastronomiebetrieben der Region.

Dinkelacker Festzelt »Klauss&Klauss«: Bekannt für seine persönliche, familiäre und gemütliche Atmosphäre lädt das prachtvolle Dinkelacker Festzelt »Klauss&Klauss» zum Verweilen und Feiern ein. Ob mittendrin oder eher etwas ruhiger in den exklusiven Stuben – auf über 5.300 Quadratmetern schwäbischer Gastlichkeit mit traditionellem Flair kümmern sich die Brüder Dieter und Werner Klauss sowie rund 280 Mitarbeiter vor und hinter den Kulissen um einen reibungslosen Ablauf und das Wohl der Gäste. Zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten und das frisch gezapfte Dinkelacker Volksfestbier, das ausschließlich aus regionalen Zutaten gebraut wird, sorgen für besten Genuss.

10 Jahre Wilhelmer’s SchwabenWelt: Festwirt Michael Wilhelmer und sein Team laden bereits zum 10. Mal in das prächtige und einzigartige Festzelt Wilhelmer’s SchwabenWelt ein. »Wir sind stolz auf unser Jubiläum und zelebrieren dieses getreu dem SchwabenWelt-Motto ‚Das Leben – ein Fest’«, freut sich Michael Wilhelmer. Jahrelange gastronomische Erfahrung, außergewöhnliche Kreativität und Engagement bescheren den Besuchern eine tolle Zeit in seinem Zelt. Feiern auf höchstem Niveau: Gefeiert und getanzt wird auf zwei Ebenen, im Mittelschiff oder in den liebevoll eingerichteten Nischen. Gleich zum Wasenauftakt am 28. September wird mit den kunstvoll gestalteten Jubiläumskrügen angestoßen. Denn die offizielle Eröffnungsfeier mit Fassanstich findet dieses Jahr im Schwaben Bräu Festzelt statt.

Highlights im Dinkelacker Festzelt

Klauss & Klauss 01.10. VVS Wasentag & Handwerkertag

03.10. Wasen-Mallorca-Party

10.10. Radio Energy Wasenparty

Sonntag bis Freitag von 11 - 17 Uhr:der große Klauss&Klauss Familientag(ausgenommen der 3. Oktober)

Schwaben Bräu Festzelt Wilhelmer´s Schwabenwelt 30.09. Mundartgottesdienst

08.10. Festzeltstars (Ikke Hüftgold u.a.)

10.10. 10 Jahre Wilhelmers SchwabenWelt

14.10. Closing Party mit den Atzen

