Was war das Erfolgsrezept von VfB-Trainer Armin Veh in der Meister-Saison 2007? Die Sonderausstellung »Bewegt seit 1893« lüftet dieses Geheimnis und zeigt den originalen Spielplan mit der Mannschaftsaufstellung beim letzten Spiel gegen Cottbus. Und was hat es mit Daniel Didavis Schuhen in einer Vitrine auf sich? Bei den Fans ist der gezielte Linksschuss unvergessen, mit dem der Mittelfeldspieler 2015 eines der beiden für den Klassenerhalt entscheidenden Toren schoss.

Pünktlich zum 125. Geburtstag des VfB dürfen sich ab dem 9. September Fußballfans auf echte Stadionatmosphäre im Mercedes-Benz Museum freuen. Von einer Tribüne kann man dort zwar kein Spielfeld sehen, dafür werden die Schlüsselmomente der Vereinsgeschichte multi-medial lebendig – bewegte und bewegende Bilder. Das passt zum VfB, dem Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V.

Mehr als 100 Exponate inszenieren in der Sonderausstellung im Mercedes-Benz Museum die Vereinsgeschichte. Pokale, Meisterschalen, Trikots, Fußballschuhe, Wimpel und Spielerauszeichnungen, Fotos und Eintrittskarten sowie spannende Originaldokumente. Auch Bau-Helme vom Stadionumbau sind zu sehen. So wird eine Tradition von 125 Jahren mit einem Reichtum an Geschichte und Geschichten lebendig. Das VfB-Archiv hat unzählige Exponate ausgewählt, denen man in der Sonderausstellung ganz nah kommen kann. Weitere Beispiele sind das silberne Lorbeerblatt, das die Mannschaft 1950 zum Sieg der Deutschen Meisterschaft erhielt, ganz unscheinbar auf Samt in seiner Originalschatulle. Oder der Endspielball der Deutschen Meisterschaft 1952 mit den Unterschriften der Mannschaft aus dem Besitz von Otto Baitinger, damals zweifacher Torschütze im Finale. Dabei konzentriert sich die Sonderausstellung nicht allein auf Fußball. Denn schließlich hat der VfB weitere Abteilungen. Faustball, Hockey, Leichtathletik Tischtennis – auch das zeichnet den Verein aus.

Und warum ist die Sonderausstellung im Mercedes-Benz Museum? Die Marke und der VfB Stuttgart pflegen eine langjährige, enge und freundschaftliche Zusammenarbeit. Der Stadionname ist Ausdruck davon – und selbstverständlich fahren die Spieler im Mercedes-Benz Mannschaftsbus zu den Auswärtsspielen. Untrennbar verbunden sind Automarke und Mannschaft auch bei den Autokorsos durch Stuttgart anlässlich der großen Fußballerfolge des VfB: Die Mannschaft ist stets im Zeichen des Sterns unterwegs. Und deshalb runden unter anderem diese Fahrzeuge von Mercedes-Benz aus den Meisterschaftsjahren des VfB Stuttgart 1950, 1952, 1984, 1992 und 2007 die Sonderausstellung ab.

Für das Mercedes-Benz Museum und die Sonderausstellung »Bewegt seit 1893« gibt es eine Dauerkarte, die vom 9. September 2018 bis zum 2. April 2019 gültig ist. Sie ist auf 1893 Stück limitiert und kostet für VfB-Mitglieder und Dauerkarteninhaber statt 25 Euro nur 18,93 Euro (Nachweis Dauerkarte oder Mitgliedsausweis erforderlich).

Erhältlich ist die Dauerkarte im VfB Fan-Center am Stadion, im Internet unter shop.vfb.de sowie an der Kasse des Mercedes-Benz Museums.