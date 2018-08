Bierkultureller Höhepunkt der Familienbrauerei Dinkelacker

× Erweitern Foto: Familienbrauerei Dinkelacker Brauereifest Dinkelacker 2018 Bernhard Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung der Familienbrauerei Dinkelacker (links), eröffnet das Brauereifest durch den traditionellen Fassanstich.

Am 8. und 9. September öffnet die Familienbrauerei Dinkelacker wieder ihre Tore und lädt die Menschen der Region zum 12. Brauereifest in die Tübinger Straße im Herzen Stuttgarts ein. Groß und Klein können sich über zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten und ein buntes Rahmenprogramm freuen. Neu in diesem Jahr: die Dinkelacker Brauwerkstatt. Die Mitarbeiter der Familienbrauerei schenken innovative und limitierte Biere an den beiden Brauwerkstatt-Ständen aus.

»Im September stehen viele Festlichkeiten in und um Stuttgart an: Den Auftakt für den Veranstaltungsmonat macht unser Brauereifest. Für viele unserer Gäste ist dieses Familienfest mittlerweile Tradition«, erklärt Bernhard Schwarz, Geschäftsführer und Sprecher der Familienbrauerei Dinkelacker. Mit dem traditionellen Fassanstich am Samstag um 13 Uhr gibt die Geschäftsleitung, Bernhard Schwarz und Ralph Barnstein, zusammen mit den Tettnanger Hopfenhoheiten den Startschuss für das knapp zweitägige Unterhaltungsprogramm. Am 8. und 9. September kommen auf dem Brauereigelände dank kulinarischer, regionaler Köstlichkeiten die Besucher voll auf ihre Kosten. Besonders Bierliebhaber werden ihre Freude haben, denn die Dinkelacker Brauereiwerkstatt ist neu mit dabei: Im oberen und unteren Hof schenken motivierte Braumeister mit ihren Kollegen außergewöhnliche und exklusive Neukreationen, die es sonst noch nicht zu kaufen gibt, an urigen Holztheken aus. »In diesem Jahr haben wir wieder ein tolles Programm zusammengestellt. Auf dieses bierkulturelle Highlight der Familienbrauerei stoßen wir mit den Menschen der Region und unseren Partnern, den Festwirten Wilhelmer und Klauss & Klauss, MHP-Riesen, SG Sonnenhof, Stuttgarter Kickers, den Tettnanger Hopfenbauern und vielen weiteren Partnern mit unseren frischen Bierspezialitäten, an«, freut sich Bernhard Schwarz.

Für jeden das Richtige dabei

Das Brauereifest der Familienbrauerei ist ein Familienfest, das für viele Überraschungen sorgt: In der Kinderspielstraße sind die kleinen Gäste auf der Kistenrollbahn und beim Kindertraktorenrennen flott unterwegs. Farbe und Gelächter sind beim Kinderschminken und der Hüpfburg vorprogrammiert. Bei der alljährlichen Tombola können die Teilnehmer tolle Preise gewinnen – der Erlös kommt einem wohltätigen Zweck zu Gute. Bei der Bier-Olympiade messen sich die Besucher beim Maßkrug-Stemmen, Bierdeckelstapeln oder -werfen. Und wo das flüssige Gold fließt, da wird auch gefeiert: Bis in die späten Abendstunden sorgen verschiedene Musikacts und ein buntes Programm auf zwei großen Bühnen sowie in der Discohalle mit DJ Tim für eine grandiose Stimmung. Entspannung, Ruhe und Genuss finden die Gäste in der Wulle Lounge im Hinterhof der Sattlerei und in der Sanwald-Biergarten-Welt.

Sehen, fühlen, riechen, schmecken

Bei der Brauereiführung werden die einzelnen Braustationen von erfahrenen Braumeistern auf unterhaltsame und informative Weise erklärt. Dabei lernen die Besucher die Familienbrauerei von Sudhaus bis Gär- und Lagerkeller kennen. Zum ersten Mal können die Gäste einen Blick auf das neu in Betrieb genommene Automatiklager der Familienbrauerei werfen, das Teil der Nachhaltigkeitsstrategie ist. Dazu gehört auch der Dinkelacker e-LKW, der zusammen mit dem e-Fuhrpark auf der Tübinger Straße besichtigt werden kann.

12. Brauereifest – was, wann, wo?

- Samstag, 8. und Sonntag, 9. September 2018

- 12 Uhr bis 2 Uhr (Samstag) bzw. bis 18 Uhr (Sonntag)

- Familienbrauerei Dinkelacker, Tübinger Straße 46

- Eintritt frei!

- Anfahrt mit der U-Bahn: Die Haltestellen Marienplatz, Österreichischer Platz, Feuersee und Mörikestraße sind nur wenige Gehminuten vom Brauereigelände entfernt.