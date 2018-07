10. Bietigheimer Wunderland

× Erweitern Foto: Sabine Braun Bietigheimer Wunderland

Für drei Tage verwandelt sich die historische Altstadt Bietigheim-Bissingens in ein farbenfrohes und fröhliches Wunderland. Das außergewöhnliche Stadt- und Bürgerfest für alle und für alle Sinne öffnet wieder seine Pforten für Jung und Alt.

Ein buntes Programm auf fünf Bühnen – vom Schlosshof bis zum Kronenplatz – verspricht beste Unterhaltung im Bietigheimer Wunderland. Neben Musikern verschiedenster Herkunft stehen auch Kabarett, Comedy, Theater und sogar Artistik auf dem Programm. Auf den Enzwiesen gastiert der Kölner Spielecircus mit Spielstationen und Mitmach-Aktionen für die gesamte Familie.

Die Gastronomen der Innenstadt verwöhnen wie gewohnt die Besucher mit Getränken und Leckereien und sorgen so für ein Fest für alle Sinne. Das Festival für die gesamte Familie wurde im Jahr 2008 aus der Taufe gehoben und feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums beginnt das Bietigheimer Wunderland bereits am Donnerstagabend mit einer fulminanten Eröffnungsshow auf dem Marktplatz.

Der Eintritt ist dank der Unterstützung von der großzügigen Sponsoren DÜRR, Alwa, Bietigheimer Wohnbau, Dürr Dental, der Kreissparkasse Ludwigsburg und den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen auch in diesem Jahr frei.

Auf die Besucher wartet ein buntes Fest Programm mit rund 40 Acts auf fünf Festivalbühnen.

Alle Infos gibt es hier.