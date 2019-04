Billy‘s Diner in Lohrbach

× Erweitern Billy's Diner

Am 22. März eröffnete am Flugplatz des Mosbacher Stadtteils Lohrbach mit Billy‘s Diner ein spannendes Themenrestaurant, das sich dem Stil der 50er-Jahre verschrieben hat.

Die Frage, wer Billy eigentlich ist, wurde bislang allerdings noch nicht gestellt. Im Vorfeld der Eröffnung kam eine Freundin des Inhabers auf die Idee, es einfach »Billy‘s Diner« zu nennen. »Geiler Name, kurz, bündig, passt zu den 50ern und man kann damit gut Werbung machen«, erklärt Bastian Flicker und fügt dann hinzu: »Wahrscheinlich denken die Leute, dass ich Billy bin.«Schon bevor es auch nur die Idee zu Billy‘s Diner gab, bewirtete Bastian Flicker bereits am Lohrbacher Flugplatz mit seinem Imbissbetrieb, als die entsprechenden Räumlichkeiten frei wurden. Den Vorschlag, diese zu pachten, lehnte er wegen seiner Bar in Bad Friedrichshall zuerst ab. »Es ging mir dann aber nicht mehr aus dem Kopf. Also habe ich einen Termin zur Besichtigung gemacht, mir alles angeschaut und dann auch schon den Vertrag unterschrieben. Dieser Teil lief problemlos, weil es schon eine bestehende Gastronomie war, die ich dann übernommen habe.«

Ein American Diner zu eröffnen lag nahe, da die Räumlichkeiten bereits zuvor ein ähnliches Restaurant beherbergten. Die Stühle und Tische des Vorgängers konnte Bastian Flicker auch direkt übernehmen. Von den Möbeln einmal abgesehen wurden die Räumlichkeiten allerdings vollständig umgebaut. »Ich habe die Küche komplett herausgerissen, samt Boden und allem drum und dran, und dann neu aufgebaut. Wir haben den Strom neu verlegt und im Gastraum haben wir neu gestrichen und ein anderes Flair hereingebracht. Vorher gab es hier Fototapeten und rote Backsteine – es war einfach keine Liebe drin.« Im Gegensatz dazu sind die Wände jetzt aufwändig bemalt; Bilder der 50er-Jahre-Ikonen Elvis Presley und Marilyn Monroe sorgen dafür, dass sofort Atmosphäre entsteht. Die Möbel passen exzellent ins optische Gesamtkonzept des Diners und wirken, als wären sie zielgerichtet ausgewählt worden. Zusätzlich hat Bastian Flicker auch noch dafür gesorgt, dass sein Restaurant familienfreundlich ist – es gibt eine extra Kinderecke mit Spielzeug und Malstiften.

× Erweitern Billy's Diner

Trotz des amerikanischen Flairs sind regionale Produkte ein wichtiges Anliegen für Bastian Flicker. Sowohl das Fleisch als auch Salat und Gemüse stammen von regionalen Händlern. »Selbst meine Brötchen kommen von hier, die Zwiebelringe machen wir auch selbst. Alles, was ich in der Region bekommen kann, hole ich auch von hier, selbst die Getränke. Es kostet zwar etwas mehr, aber wenn die Qualität stimmt, will ich das auch haben.«

Die ersten Erfolge sprechen bereits für Bastian Flickers Herangehensweise. Sowohl bei der Eröffnung am 22. März als auch beim ersten größeren Event am Wochenende darauf war es voll. »Billy‘s Diner wird gut angenommen, alle waren bisher zufrieden und auch ziemlich beeindruckt, dass wir es bis zum Eröffnungstermin geschafft haben. Dafür bin ich dann auch sechs Wochen lang von morgens um 7 bis nachts um 12 Uhr hier gestanden. Und ich bin fertig geworden.« Nicht ohne den einen oder anderen Rückschlag, versteht sich – nur zwei Tage vor der Eröffnung hat sich der Boden abgeschält und musste in aufwändiger Nachtarbeit neu abgeschliffen werden.

Dem Namen entsprechend werden in Billy‘s Diner vor allem amerikanische Spezialitäten geboten, von den bereits erwähnten Zwiebelringen über Hot Dogs, Steaks, American Pie bis zu Burgern. Besonders stolz ist Sebastian Flicker auf den Jack‘s Blue, einen Burger mit Blauschimmelkäse, Speck und selbst gemachten Zwiebelringen. »Dieser Burger muss mit Messer und Gabel gegessen werden, weil er so groß ist, dass er nicht in den Mund passt.« Andreas Wolf

Billy‘s DinerAm Flugplatz 1, 74821 Mosbach-LohrbachFon: 0176-32641008, www.billysdiner.de