Bruckenwasenfest mit Frühlingsmarkt am 11. und 12. Mai 2019

× Erweitern Foto: Stadtmarketing Plochingen Bruckenwasenfest mit Frühlingsmarkt

Traditionell am Muttertagswochenende im Mai feiern Plochinger Vereine und Marktanbieter gemeinsam mit ES-Märkte, dem Stadtmarketing Plochingen e.V. und dem Kulturamt Plochingen das große Bruckenwasenfest, bei dem der gesamte Park zum Festgelände wird. Dieses Jahr wird am Samstag, dem 11. und Sonntag, dem 12. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr gefeiert. Der Park hat sich rechtzeitig wieder frühlingsfein gemacht und präsentiert sich in voller Pracht.

Am Samstag findet bei »Steiner am Fluss« um 11 Uhr die Eröffnung mit Bürgermeister Frank Buß und Thomas Pressel, Vorsitzender Stadtmarketing Plochingen e.V. statt. Die Eröffnung wird durch den Schützenverein Plochingen und den Schützenverein Wernau angeböllert und die Schlagzeugschule »Trommlerei« von Wolfgang Rosner unterhält mit Percussion zum Zuhören und Mitmachen, außerdem Vogelscheuchen der besonderen Art, gestaltet vom Verein Kontakt von Frau zu Frau.

Überall im Park werden wieder viele Aktionen und Attraktionen für die ganze Familie rund um Natur und Freizeit angeboten: sportliche Turniere, Hundevorführungen, Bärenhospital, Bienenfestival, Bastelspaß zum Muttertag, Kinderschminken, Fahrten mit der großen Gartendampfbahn, Bogenschießen, Torwandschießen und vieles mehr!

Außerdem gibt es Live-Musik für jeden Geschmack: bei Steiner am Fluss mit der Jazzband der Musikschule »Jazztasy« und dem Musikverein Stadtkapelle, Schlagermusik bei der Vereinsgaststätte des Schäferhundevereins und beim Obst- und Gartenbauverein Blues, Rock und Country mit »Jack & Friends«.

Beim großen Frühlingsmarkt bieten kreative Aussteller ihr umfangreiches Angebot rund um Garten und Haus: Dekoratives, Nützliches, Gartenmöbel, Antiquitäten, Kunsthandwerk und Accessoires für die Gartengestaltung können hier erworben werden. Für leckere Verpflegung der Besucher ist natürlich gesorgt. Die teilnehmenden Vereine sowie die Gastronomen vor Ort bieten viele Köstlichkeiten an: unter anderem Chili im Minibrot, Allerlei vom Grill, Maultaschen, Pommes, Waffeln, Kaffee und Kuchen… - hier wird sicherlich jeder satt!

Das große Bruckenwasenfest ist eine wunderbare Gelegenheit, die Muttis zum Muttertag mit einem Ausflug auf den Bruckenwasen zu überraschen. Die Veranstalter wünschen allen viel Vergnügen!

Das detaillierte Programm kann unter www.plochingen.de und www.stadtmarketing-plochingen.de abgerufen werden.

Da die Parkmöglichkeiten am Gelände sehr begrenzt sind, empfiehlt sich die Anfahrt mit dem ÖPNV – vom Bahnhof sind es nur wenige Schritte! Folgende Parkmöglichkeiten gibt es in der Innenstadt: Tiefgarage am Marktplatz (Parkleitsystem P1) oder Parkhaus Stadtmitte (Parkleitsystem P2). Über die Fußgängerzone (Marktstraße – Kronenstraße – Ottosteg) kommt man in wenigen Gehminuten zum Festgelände.

Außerdem stehen am Sonntag die Parkplätze bei der Firma Decathlon (Filsallee 19) – Mitglied im Verein Stadtmarketing Plochingen e.V. - zur Verfügung. Von hier aus fährt ein Pendelbus im 15-Minuten-Takt und bringt die Besucher bis kurz vor das Festgelände. Fahrpreis: 0,50 €

× Erweitern Foto: Stadtmarketing Plochingen Bruckenwasenfest mit Frühlingsmarkt 2019

Ausführliches Programm zum Bruckenwasenfest 2019

Frühlingsmarkt

Kreative Aussteller präsentieren ihr umfangreiches Angebot rund um Haus und Garten. Entdecken Sie Dekoratives und Nützliches, aber auch Gartenmöbel, Antiquitäten, Kunsthandwerk und Accessoires für Ihre Gartengestaltung. Über den Markt verteilt findet man so manche Leckereien: Crêpes, Kaffeespezialitäten, Kuchen, Apfelsaft aus der Region, Bioeis und Holunderblütensekt.

Steiner am Fluss

Samstag, 11 Uhr: Eröffnung mit Bürgermeister Frank Buß und Thomas Pressel, Vorsitzender Stadtmarketing Plochingen e.V. Anböllern durch den Schützenverein Plochingen und den Schützenverein Wernau, die Schlagzeugschule »Trommlerei« von Wolfgang Rosner unterhält mit Percussion zum Zuhören und Mitmachen, außerdem Vogelscheuchen der besonderen Art, gestaltet vom Verein Kontakt von Frau zu Frau. Samstag, 14 Uhr: Musikalische Vorführung mit dem Parkkindergarten Bruckenwasen und der Musikschule Plochingen. Samstag, 15.30 Uhr: Jazz im Biergarten mit »Jazztasy«, der Jazzband der Musikschule Plochingen. Sonntag, 11.30 bis 13.30 Uhr: Der Musikverein Stadtkapelle Plochingen lädt ein zum Frühschoppenkonzert.

Deutsches Rotes Kreuz

An beiden Tagen übernimmt das DRK Plochingen nicht nur den Sanitätsdienst. Verschiedene Einsatzfahrzeuge können besichtigt werden. Sonntag, ab 11 Uhr: Das Jugendrotkreuz präsentiert das beliebte Bärenhospital. Hier erlernen Kinder unter fachlicher Anleitung spielerisch Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Le cochonnet – Boule Club

Sonntag, ab 11 Uhr: Boule spielen für Interessierte. Die Mitglieder des Boule Clubs freuen sich auf ein Spiel mit Ihnen. Kugeln sind vorhanden. Sonntag, 15 Uhr: Bouleturnier mit Boulemitgliedern und Vertretern der Plochinger Vereine.

Malteser Hilfsdienst

Kreativangebot für Kinder: Baumwolltaschen in Farbe bringen. Das perfekte Muttertagsgeschenk!

Pfadfinder DPSG

An der Jurte der Plochinger Pfadfinder kann man bunte Paracordbänder knüpfen oder am Feuer Strockbrot grillen. Sonntag: Es gibt Chili im Minibrot.

Stiftung Tragwerk

Samstag, ab 13 Uhr: Ob Löwe, Schmetterlinge, Prinzessinnen oder Piraten, wir zaubern jedem Kind ein buntes Motiv ins Gesicht.

Schachfreunde / Stadtseniorenrat

Sonntag, ab 11 Uhr: Schach hält jung, Schach macht klug! Kommen und spielen Sie Jung gegen Alt, Rasenschach oder Familienschach. Sonntag ab 14.30 Uhr: Schauen Sie Profis über die Schulter beim »Bruckenwasen – Blitzschachturnier«.

CVJM

Auf dem „Castle Track“, einer riesigen Labyrinth-Hüpfburg, können sich die kleinen Besucher austoben. Sonntag, ab 11 Uhr: Zusätzlich zur großen Hüpfburg gibt es Gesichter schminken und die bunte Farbschleuder.

Förderverein Fußballverein Plochingen

Testen Sie Ihr Geschick an der Torwand und Ihre Schussstärke an der Geschwindigkeits-Messstation.

Schützenverein

Hier können Sie sich wie Robin Hood fühlen. Testen Sie beim Bogen- oder Armbrustschießen Ihre Treffsicherheit.

Jugendzentrum Plochingen

Der Personal-Pool Plochingen für Kinder- und Jugendförderung (3PKJF) informiert über das aktuelle Projekt: Außenstelle Jugendhaus in altem Linienbus, Entwicklung von Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche im Bruckenwasen. Samstag, ab 11 Uhr: Der amerikanische Schulbus aus der KJR-Kommunalwahl-Kampagne „Mach Dich …!“ ist zu Gast. Hier klären TeamerInnen jugendliche ErstwählerInnen ab 16 Jahren über die Kommunalwahl auf.

Verein deutscher Schäferhunde

Samstag, 12 bis 17 Uhr: Welpen, Junghunde und Begleithunde zeigen, was sie in den Hundekursen gelernt haben. Sonntag, ab 11 Uhr: Vorführung der Jäger mit ihren Hunden. Abgepackte Würste und Maultaschen vom heimischen Wild können gekauft werden. Außerdem Physiotherapie-Angebot für Hunde. Einzelne Therapieeinheiten werden gezeigt, Hunde sind erwünscht! Samstag, ab 13 Uhr + Sonntag, ab 11 Uhr: Live-Musik mit deutschen Schlagern. Außerdem gibt es Allerlei vom Grill, Maultaschen, Pommes und Getränke.

Yachtclub

Segel- und Motorboote können hier begutachtet werden. Beim Bassin gibt es Angebote für Kinder. Jugendliche und Erwachsene dürfen das Stand-Up-Paddling testen. Außerdem Infostand rund um den Wassersport. An der Bar gibt es Sekt, Bier und alkoholfreie Getränke.

Fliegergruppe

Kinder können unter Anleitung Balsa-Wurfgleiter bauen und auf der Wiese einfliegen oder mit dem gelben Mini-Doppel-decker Runden drehen. Im doppelsitzigen Segelflugsimulator kann man mit Begleiter in die Luft gehen und Pilot spielen. Der Prosecco-Ausschank versüßt den Eltern das Warten. Außerdem gibt es Pommes.

Dampfbahner

Bahnbetrieb ab Bahnhof Bruckenbach mit Dampfloks auf der 1.200 m langen Strecke. Beim Straßendampf-Treffen fahren echte Modelldampftraktoren durch den Park. Außerdem werden zusätzliche Gastloks auf den Schienen unterwegs sein. Hier gibt es Eis, Getränke, Wilde Kartoffeln und Gegrilltes.

Trägerverein Umweltzentrum Neckar-Fils

Sonntag, ab 11 Uhr: Bienenfestival beim Umweltzentrum. Informationen zur Imkerei, zu Bienenprodukten sowie zur Honigbiene und den wilden Verwandten. Spieleparcours für Jung und Alt. Außerdem Dengeln von Sensen gegen geringe Gebühr. Mit dabei: Slow Food Stuttgart, Mellifera Regionalgruppe Fils-Neckar, BUND, Nabu, u.a. Es gibt Getränke, Vesper, Kaffee und Kuchen.

Yoga + Kosmetik Marion Ernst (1. OG, Umweltzentrum)

Samstag, ab 11 Uhr: Einblicke ins Studio - Informationen zu Kosmetik und Yoga. 12 Uhr: Vorführung einer Thai Yoga Massage. 14 Uhr: Präsentation einer Kosmetikbehandlung. 16 Uhr: Yoga zum Mitmachen - sichern Sie jetzt schon Ihren Platz (Tel. 0176 22624885).

Spiel-o-Top

Hier gibt es Großspiele für die ganze Familie: Jakkolo, Murmelaufzug, Carrom, Holzkreisel, Balancierspiele… Ein Mitspielangebot für alle Generationen, bei denen es keinem langweilig wird! Ein Angebot des Kulturamtes in Kooperation mit Spiel-o-Top.

Interessengemeinschaft Klein-Immenhof

Bastelangebote rund ums Tier für Kinder: Tiermasken, basteln mit Schafwolle, Perlentierchen. Informationen zum Gnadenhof für Tiere in Wernau.

Streetstepper Plochingen

Informieren Sie sich und testen Sie den Streetstepper - ein rückenfreundliches Outdoor-Sportgerät, welches die Effektivität des Laufens mit der Dynamik des Radfahrens vereint.

Marvin-Puchmeier-Stiftung

Das Team der Stiftung bietet für Kinder und Junggebliebene ein Bastelangebot an. Es können Muttertagsherzen oder Frühlingskäfer gefilzt werden. Außerdem können Sie sich hier über die Stiftungsarbeit informieren.

Obst- und Gartenbauverein

Sonntag, ab 12 Uhr: Live-Musik mit »Jack & Friends«: Blues, Rock und Country – das Beste aus den 60ern und 70ern. Bewirtung à la carte, Kaffee und Kuchen.

Gewinnspiel

Für Kinder gibt es ein Gewinnspiel, bei dem man tolle Preise gewinnen kann! Die Laufkarten liegen bei allen Teilnehmern aus. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise der Dampfbahner Plochingen, vom Umweltzentrum Neckar-Fils, von Yoga + Kosmetik Marion Ernst, der Vereinsgaststätte des Schäferhundevereins »Die urige Almhütte«, der PlochingenInfo und vom Stadtmarketing Plochingen.