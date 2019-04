Buntes Programm von Pop bis Rap beim »One Race ... Human«-Festival

× Erweitern Foto: Delta Konzerte Wincent Weiss

Vom 16. bis zum 18. August öffnet das »One Race ... Human«-Festival schon zum 22. Mal seine Tore und auch in diesem Jahr geben sich die Top-Stars wieder die Klinke in die Hand!

Am Festival-Freitag erobert Superstar Wincent Weiss die Hauptbühne am Mainufer vor der malerischen Kulisse des Schloss Johannisburg. Neben dem mehrfach ausgezeichneten »Feuerwerk«-Interpreten wird Shooting-Star LEA (»Leiser«) am Freitagabend das Publikum in ihren Bann ziehen. Am Festival-Samstag liegt in diesem Jahr der Fokus auf dem ungebrochenen Deutsch-Rap-Hype mit den Rap-Schwergewichten RIN, ENO und dem Frankfurter Newcomer reezy.

Doch auch abseits der großen Bühne gibt es allerlei Spannendes zu entdecken. Neben der Beach-Stage mit Auftritten von Weltstar Busy Signal, dem X-Factor-Gewinner EES aus Namibia und vielen mehr, lädt der bunte Weltbasar mit Kunsthandwerk, Kleidung und besonderen Accessoires und die Food-Meile mit Köstlichkeiten und exotischen Speisen aus aller Welt zum Schlendern und Verweilen ein.

One Race … Human! – FESTIVAL: vom 16. bis 18. August in Aschaffenburg. Das komplette Programm und mehr Infos im Internet unter www.one-race-human-festival.de