× Erweitern Calwer Klostersommer

Elf Veranstaltungen in einzigartiger Spielstätte: Die Mauern der Klosterruine St. Peter und Paul bilden vom 25. Juli bis 4. August die Kulisse des Calwer Klostersommer.

Jahr für Jahr zeigen sich Künstler und Publikum gleichermaßen begeistert von der Atmosphäre – mehr als 15.000 Zuschauer strömen jedes Mal zu dem außergewöhnlichen Festival.

Den Auftakt macht am Donnerstag, den 25. Juli, Willy Astor mit seinem Programm für »Wortgeschrittene« („Der Jäger des verlorenen Satzes“). Willy Astor verspricht: Alles was in der deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird, kommt nun endlich auch noch zum Vorschein! Der Silbenfischer und Komödiantenmechaniker aus Bayern ist wieder unterwegs mit neuer Wortsgaudi und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat. Am Freitag, den 26. Juli, gehen dann die berühmten Aurelius Sängerknaben Calw mit dem renommierten Mannheimer Harfenquartett auf musikalische Weltreise mit den beliebtesten Volksliedern aus aller Herren Länder.

Beim Hermann-Hesse-Festival am Samstag, den 27. Juli, kehrt Udo Lindenberg zurück auf die Bühne. Wenn der Panik-Rocker nach Calw kommt, ist es schwer, Karten zu ergattern. So auch diesmal. Das Konzert war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Auf seiner Sommerreise 2019 wird Gregor Meyle am Sonntag, den 28. Juli, nach Hirsau zurückkehren. Der Backnanger Singer-Songwriter sorgte vergangenes Jahr für eines der erfolgreichsten Konzerte des Calwer Klostersommers. Der Schlussapplaus war kaum verklungen, da stand für Veranstalter Jürgen Ott fest, dass es unbedingt ein Wiedersehen geben müsse. Einen Abend mit den Megahits von Pink Floyd erleben die Besucher des Calwer Klostersommers am Montag, den 29. Juli, mit der bekanntesten deutschen Tribute-Band »echoes«.

Die Nummer Eins vom Wienerwald hängt sich ebenfalls die Gitarre um und zieht frische Saiten auf. Seit über vier Jahrzehnten steht Wolfgang Ambros jetzt schon auf der Bühne und die Begeisterung seiner Fans ist ungebrochen. Am Dienstag, den 30. Juli, kommt er mit einem Best-Of zum Calwer Klostersommer. Annett Louisan ist die Stimme des deutschsprachigen Chansons. Eine ihrer Stationen in diesem Sommer ist Hirsau, wo sie am Mittwoch, den 31. Juli, das Publikum verzaubern wird. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Urkomische so nahe liegt? Mit dem Kabarettisten Thomas Schreckenberger und den beiden Damen von Dui do on de Sell hat die Region um Calw gleich zwei echte Comedy-Asse zu bieten. Und nur ein paar Dutzend Kilometer weiter, in Neufra, da sind „Die Schrillen Fehlaperlen“ zuhause. Sie alle treffen beim Calwer Klostersommer 2019 zusammen, wenn am Donnerstag, den 1. August, der nächste schwäbische Comedy-Gipfel eingeläutet wird. Das kann heiter werden. Ihren Stammplatz im Rock-Olymp haben Jethro Tull längst sicher. 50 Jahre nach dem ersten Album »This Was« hat die legendäre Progressive-Rock-Band mit Frontmann Ian Anderson eine Welttournee gestartet – die am Freitag, den 2. August, zum Calwer Klostersommer nach Hirsau führt. Den krönenden Abschluss des Calwer Klostersommers in Hirsau erlebt das Publikum am Sonntag, den 4. August, bei »Kloster in Flammen«. Eingerahmt in die atemberaubende Kulisse der Klosterruine St. Peter und Paul verspricht die harmonische Verbindung von opulenter klassischer Musik und musiksynchronem Feuerwerk wieder einen doppelten Genuss – für Auge und Ohr.

12. Calwer Klostersommer, 25. Juli bis 4. August, Klosterruine St. Peter und Paul, Hirsau, www.klostersommer.de