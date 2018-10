Christmas Garden Stuttgart

× Erweitern Christmas Garden

»Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise!« Unter diesem Motto öffnet der Zoologisch-Botanische Garten der Wilhelma in Stuttgart ab dem 15. November jeden Abend seine Pforten für einen ganz besonderen Spaziergang im Christmas Garden. Die Wilhelma verwandelt sich in diesem Winter in eine Märchenlandschaft mit atemberaubenden Lichtspielen. Auf einem etwa zwei Kilometer langen rundweg können Familien, Freunde und Pärchen einen wunderbaren und besinnlichen Abend in zauberhafter Umgebung voller Entdeckungen verbringen. Millionen von Lichtpunkten und bunte Illuminationen tauchen das einmalige Ensemble in ein vorweihnachtliches Glanzmeer.

15. November bis 6. Januar, täglich 17 Uhr bis 22 Uhr, Wilhelma, Stuttgart,

www.christmas-garden.de