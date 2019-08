Countdown fürs Volksfest

× Erweitern Foto: Karoline Kölmel Dinkelacker Volksfest Klauss & Klauss

Vom 27. September bis 13. Oktober 2019 wird auf dem Cannstatter Wasen wieder gefeiert, geschunkelt und gelacht. Bereits jetzt startet der Countdown für das 174. Volksfest: Die Fruchtsäule als Wahrzeichen steht bereits und auf dem Festplatz werden die Zelte aufgebaut. Auch hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Damit kräftig angestoßen werden kann, brauen die Braumeister der Familienbrauerei Dinkelacker bereits gut zwei Monate vor Volksfestbeginn die frisch-würzigen Festbiere von Dinkelacker und Schwaben Bräu ein.

„Das Cannstatter Volksfest ist für uns der Höhepunkt der Festsaison. Es ist die größte und eine der schönsten Veranstaltungen der Region und ein Fest für die ganze Familie“, sagt Bernhard Schwarz, Geschäftsführer und Sprecher der Familienbrauerei Dinkelacker. In Wilhelmer’s SchwabenWelt wird das frisch gezapfte und besonders würzige Schwaben Bräu Volksfestbier ausgeschenkt, im Dinkelacker Festzelt Klauss&Klauss das süffige Dinkelacker Volksfestbier. „Wir brauen die beliebten Festbiere der Traditionsmarken Dinkelacker und Schwaben Bräu exklusiv für die Wasenzeit ein. Die Bierspezialitäten werden 17 Tage lang in den beiden Zelten sowie an zahlreichen Verkaufsstellen, in Biergärten oder Imbissbetrieben auf dem Festgelände angeboten“, erklärt Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker. Schon jetzt sind die die exklusiven Saisonbiere im gut sortierten Fachhandel und in zahlreichen Gastronomiebetrieben der Region erhältlich.

× Erweitern Foto: Familienbrauerei Dinkelacker / Frank Eppler Dinkelacker Schwabenwelt

Wilhelmer’s SchwabenWelt: Ein Fest für Gourmets und Partygänger

Unter dem Motto [willkomma em schwo:ba`hemml!] wird im Schwaben Bräu Festzelt 17 Tage lang mit abwechslungsreichem Programm gefeiert. Für Gourmets kochen sechs Sterneköche sechs kreative Gänge und lassen sich dabei sogar über die Schulter blicken. Begleitet von Schwaben Bräu Bierkreationen werden die Leckerbissen serviert – die WasenSterne am 7. Oktober sind ein Spektakel für alle Sinne. Highlight für feierwütige Besucher sind die Festzeltstars mit Lorenz Büffel, Oli P., Dorfrocker, Carolina, Almklausi und Chris Mega am 8. Oktober. Bekannte Bands wie die „Draufgänger“, „Members“ oder „Shark“ heizen jeden Tag die Stimmung an. Stilvoll angestoßen wird im Festzelt Wilhelmer’s SchwabenWelt mit künstlerisch gestalteten Krügen. Bereits zum fünften Mal hat der Künstler Maximilian Fließbach einen exklusiven Maßkrug für das Cannstatter Volksfest gestaltet. „Aus einem kunstvoll verzierten Krug schmeckt nicht nur das Schwaben Bräu Volksfestbier besser – die Krüge sind auch beliebte Sammlerstücke“, sagt Festwirt Michael Wilhelmer.

Ausgewählte Highlights im Schwaben Bräu Festzelt:

29.09. Wasenpirsch und Mundartgottesdienst

01.10. und 09.10. Night of the Champions – die große Sportlerparty auf dem Wasen

7.10. Wasensterne

8.10. Festzeltstars

13.10. Closing Party mit Lorenz Büffel

Weitere Informationen rund um Festzelt, Programm und Reservierungsmöglichkeiten gibt es unter www.schwabenwelt.de.

× Erweitern Foto: Karoline Kölmel Dinkelacker Volksfest Klauss & Klauss

Dinkelacker Festzelt Klauss&Klauss: Feiern mit der ganzen Familie

Auf 5.300 Quadratmetern empfangen die Brüder Dieter und Werner Klauss mit ihren Familenmitgliedern sowie rund 280 Mitarbeitern ihre Gäste mit schwäbischer Gastlichkeit. Im prachtvollen Zelt oder in den gemütlichen Stuben gibt es kulinarische Köstlichkeiten und kühles Volksfestbier in stimmungsvoller Atmosphäre. Tagsüber feiern hier Familien, zum Beispiel kann von Sonntag bis Freitag von 11.30 bis 17 Uhr für jedes Familienmitglied für 11 Euro ein Wertgutschein über 15 Euro erworben werden. Abends sorgen Bands wie „Die Lederrebellen“, „Dirndl-Knacker“, „ALARM“ oder „The Grandmas Partyband“ für ausgelassene Partystimmung. Die große Wasen-Mallorca-Party mit Mia Julia steigt am Sonntag, 6. Oktober. „Da sich unsere Besucher immer mehr für die Abläufe und das Personal interessieren, bieten wir in diesem Jahr erstmals eine exklusive Zelt-Besichtigungstour“, sagt Werner Klauss. Zelt-Manager Valle führt nach Voranmeldung von Montag bis Freitag (außer 3. Oktober) um 12 und 14 Uhr mit Charme und Witz durch die Geheimgänge des Festzelts.

Ausgewählte Highlights im Dinkelacker Festzelt Klauss&Klauss:

29.09. Albvereinstag

30.09. VVS Wasentag

6.10. Mallorca Party

7.10. FUPA-Day

09.10. NRJ-Wasenparty

29.09. und 09.10. I love college für Studenten

Weitere Informationen rund um Festzelt, Programm und Reservierungsmöglichkeiten gibt es unter www.klauss-und-klauss.de