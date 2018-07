Das Heilbronner Volksfest rückt näher

Das traditionsreiche Heilbronner Volksfest auf der Theresienwiese rückt näher: Bereits am 27. Juli geht’s los. Pressevertreter erhielten allerdings schon am 3. Juli einen kleinen Vorgeschmack auf der Inselspitze unter der Friedrich-Ebert-Brücke.

Bei bestem Juli-Wetter, Volksfestbier der Brauerei Haller Löwenbräu und deftigem Vesper, begleitet von der Musik von »Sontheims trolligen Lembergern«, wurden die Rahmenbedingungen erläutert. Natürlich wird 2018 wieder viel geboten – gerade für Freunde furioser Fahrgeschäfte. Der Name ist bei diesen Attraktionen Programm: »The King«, »Polyp XXL« oder »The Real Shake«. Wer es dagegen etwas gemütlicher mag, kann das Göckelesmeier-Festzelt aufsuchen, in dem nicht nur die Eröffnung durch Oberbürgermeister Harry Mergel stattfindet, bei der auch der Comedian Christoph Sonntag auftreten wird, sondern auch viele weitere Highlights.

»Ich bin sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass wir in diesem Jahr wieder einen erstklassigen Festplatz zusammenstellen konnten«, erläutert Karl Maier, der das Traditionsunternehmen Göckelesmeier bereits seit 1998 leitet. »Wir haben tolle moderne Attraktionen dabei, wir haben natürlich versucht, für alle Besuchergruppen etwas zu bieten, was die Fahrgeschäfte betrifft. Wir haben auch ein wirklich schönes Festzelt mit einem großen, luftigen Biergarten, der rundherum läuft. Das alles natürlich mit erstklassiger Ausstattung, es spielen tolle Bands, an den beiden Sonntagen gibt es den traditonellen Frühshoppen mit Blasmusik. Wir haben Feuerwerk, Familientag, Mittagsangebote. Es ist für jeden an jedem Tag wirklich etwas geboten.« Tatsächlich gibt es in diesem Jahr besonders viele Mottotage, etwa den Haller Löwenbräutag mit günstigerem Bier.

Für Spaß, Attraktionen und das leibliche Wohlergehen ist also gesorgt, aber wie sieht es mit der Sicherheit aus? Hier kann der stellvertretende Heilbronner Polizeirevierleiter Lars Walther beruhigen: »Das Heilbronner Volksfest hat sich in den letzten Jahren als friedlich und unproblematisch erwiesen. Wir hatten nur sehr wenige polizeirelevante Ereignisse zu verzeichnen.« Es gab zwar in manchen Bereichen, etwa bei Verstößen gegen das Waffengesetz, einen leichten Anstieg, allerdings: »Die erhöhten Zahlen in diesem Bereich sind in erster Linie auf unsere erhöhte Kontrolltätigkeit zurückzuführen.« Zusätzlich sorgt ein privater Sicherheitsdienst für Ordnung. Dem klassischen Volksfestgenuss steht also nichts mehr im Weg.