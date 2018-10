Der Advent in der Fachwerkstadt

× Erweitern Foto: Kottal Weihnachtsmarkt Mosbach

In der Advents- und Weihnachtszeit präsentiert sich Mosbach in einem stimmungsvollen Ambiente und Licht. Denn vom30. November bis 19. Dezember findet wieder der Mosbacher Weihnachtsmarkt statt.

Täglich von 11 bis 20 Uhr laden nicht nur die zahlreichen Holzhütten auf dem Markt- und Kirchplatz zum Weihnachtsbummel ein, sondern am ersten Adventswochenende auch die Sternenstube im Rathaussaal. Hier präsentieren Kunsthandwerker allerlei Gebackenes, Gebasteltes, Gehäkeltes, Genähtes, Getöpfertes und Gekochtes zum Thema »Stern« an. Für Kinder findet parallel dazu am Samstag und Sonntag im kleinen Rathaussaal um 15 Uhr eine musikalische Lesung zum Buch »Die wunderbare Weihnachtsreise« von Lori Evert statt. Begleitet wird diese von Schülern der Gitarrenklasse von Michael Diedrich (Musikschule Mosbach).

An den langen Einkaufsnächten des Mosbacher Einzelhandels, am 8. und 15. Dezember, hat man bis 22 Uhr die Möglichkeit, einen Bummel über den Weihnachtsmarkt mit dem Geschenkeeinkauf in den örtlichen Geschäften zu verbinden. Handgefertigte Schals, Mützen und Kerzen, Mineralien, Handwerksarbeit aus dem Erzgebirge, Olivenholz- und Honigprodukte, Kinderholzspielzeug, Keksausstechformen, Wein und viele weitere Sachen findet man hier. Einen besonderen Ausblick auf den Weihnachtsmarkt hat man übrigens vom 34 m hohen Rathausturm, der an jedem Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Und wer gerne auch noch etwas Wissenswertes über Mosbach erfahren möchte, der hat die Möglichkeit an drei unterschiedlichen Führungen während der Weihnachtsmarktzeit teilzunehmen. Wie wäre es z. B. mit der Nachtwächterführung speziell für Familien am Samstag, den 1. Dezember um 17 Uhr durch Mosbachs verwinkelte Gassen? Ein Highlight für Kinder ist, dass sie ihre eigene Laterne mitbringen können und so den Nachtwächter bei seiner Arbeit unterstützen. Oder die »Heitere Abendführung durch das romantische Mosbach«, die am 9. Dezember um 20 Uhr ein letztes Mal in diesem Jahr stattfindet. Eine weitere interessante Führung ist die »Altstadtführung durch das weihnachtliche Mosbach« am 14. Dezember um 16.30 Uhr, bei der es zur kalten Jahreszeit zum Abschluss Glühwein, Kinderpunsch und Adventsgebäck im Türmerstübchen gibt.

Am letzten Wochenende des Weihnachtsmarktes, am 15. und 16. Dezember, findet wie in den Jahren zuvor jeweils um 14.30 Uhr im Rathaussaal eine Theateraufführung der VHS-Theatergruppe »Die Maske« statt, bei der große und kleine Zuhörer das Märchen vom Rumpelstilzchen lauschen und zusehen dürfen. Ein gastronomisches Angebot mit allerlei Leckereien, ob herzhaft oder süß, rundet den traditionellen Mosbacher Weihnachtsmarkt ab.