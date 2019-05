Der Kurbrunnen in Stümpfelbrunn

× Erweitern Kurbrunnen Stümpfelbrunn

Restaurant, Kneipe, Biergarten, Casino, Partylocation und Bikertreff in einem – das alles bietet der Kurbrunnen in Strümpfelbrunn. Spaß, Geselligkeit und gutes Essen aus dem Restaurant werden den Besuchern des Kurbrunnen täglich geboten. Dank der wechselnden Wochenangebote entdeckt man immer etwas Neues. Zur Unterhaltung bietet die Kultkneipe ein Casino mit Billardtisch, Dartscheibe und verschiedenen Spielautomaten. Dort kann man sein Glück auf die Probe stellen. Im Kurbrunnen kann man auch nach Feierabend gemütlich mit den Kollegen oder Freunden das ein oder andere frisch gezapfte Bierchen trinken und gleichzeitig aktuelles Fußballgeschehen verfolgen oder eine der frisch gebackenen Pizzen genießen. Gemütlichkeit ist auch im rustikalen Biergarten angesagt: Hier kommt bei einem kühlen Getränk von der Bar im Außenbereich und einem herzhaften Steak vom offenen Grill Urlaubs-Atmosphäre auf. An den Wochenenden und Feiertagen ist der Kurbrunnen auch ein beliebter Anlaufpunkt für Biker. Von nobel bis rustikal hier ist garantiert für jeden was dabei.

Kurbrunnen, Alte Marktstraße 9, 69429 Strümpfelbrunn Fon: 06274-1616, www.kurbrunnen.de