Der Wasen bebt

× Erweitern Foto: in.Stuttgart / Thomas Niedermüller Frühjahrsfest 2019

Vom 20. April bis zum 13. Mai dürfen sich kleine wie große Besucher auf drei erlebnisreiche Wochen freuen. Rund 250 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute sorgen auf demWasen für beste Unterhaltung und eröffnen mit dem 81. Stuttgarter Frühlingsfest die Freiluft-Feier-Saison in der Landeshauptstadt.

Ob bei der Fahrt in einem der bunt leuchtenden Karussells, an einem der Süßwarenstände, bei einem gemütlichen Bummel über den Krämermarkt oder bei zünftiger Musik im Festzelt – auf Europas größtem Frühlingsfest ist für Jedermann etwas geboten.

Dafür sprechen auch die beeindruckenden Zahlen, die das Stuttgarter Frühlingsfest im vergangenen Jahr als Bilanz präsentierte: 1,3 Millionen Besucher, 10.000 Beschäftigte in insgesamt 244 Betrieben, verteilt auf 25 Hektar-Fläche mit einem Energieverbrauch, der dem Verbrauch einer Stadt mit 20.000 Einwohnern entspricht und einem Wasserverbrauch von rund 13.000 Kubikmeter beziehungsweise 72.200 Badewannen. Das alles übrigens bei 15.000 Sitzplätzen in den Festzelten.

× Erweitern Foto: in.Stuttgart / Thomas Niedermüller Frühlingsfest 2019 2

In den drei großen Zelten »Grandls Hofbräu Zelt«, »Göckelesmaier« und »Zum Wasenwirt« sowie im Almhüttendorf wird den Besuchern einiges geboten. Besonders die Musik steht hier im Mittelpunkt: Von Partyhits über Pop und Rock bis hin zu traditioneller Blasmusik zum Frühschoppen ist alles vertreten. Gleiches gilt allerdings auch für die Gaumenfreuden – serviert werden schwäbische aber ebenso internationale Spezialitäten. Knusprige gegrillte »Göckele« und saftige Schweinshaxen dürfen auf keiner Speisekarte fehlen. Über die Festzelte hinaus sorgt das Almhüttendorf für stimmungsvolle Momente in alpinem Flair und kommt mit allerlei Leckereien aus den Bergen für das leibliche Wohl der Gäste auf. Zudem laden knapp 40 kleinere Gastronomiebetriebe, teilweise mit Sitzgelegenheiten in Gaststuben oder Biergärten für bis zu 250 Besucher, zum Verweilen ein. Und wer lieber gebrannte Erdnüsse, Crêpes oder Zuckerwatte nascht, für den bieten die Süßwarenstände reichlich Auswahl.

Eine Fahrt mit dem Kinderkarussell für die Jüngsten, eine wilde Reise mit dem »Höllenblitz« für die Größeren, ein gemeinsames Mittagessen in einem der schönen Biergärten oder einem der drei Festzelte und für den Heimweg noch etwas Süßes – das Stuttgarter Frühlingsfest bietet eben Spaß, Unterhaltung und allerlei Leckereien für alle.

Wie die Festzelte, die bunten Fahrgeschäfte und Buden gehört auch der Krämermarkt seit jeher zum Stuttgarter Frühlingsfest sowie zum Cannstatter Volksfest. Mehr als 30 Händler bieten auf dem Wasen Richtung König-Karls-Brücke Textilien, Leder- und Haushaltswaren, Schmuck, Kunst, Tee, Gewürze, Kosmetik- und Geschenkartikel an. Abseits des Volksfestrubels können Besucher hier in entspannter Umgebung nach Herzenslust bummeln und einkaufen können.

× Erweitern Foto: in.Stuttgart / Thomas Niedermüller Frühjahrsfest 2019 3

Highlights und Termine 2019

Eröffnungsfeier und Fassanstich Samstag, 20. April 2019, 12 Uhr, im Festzelt »Wasenwirt« Familientag Mittwoch, 24. April, 1. und 8. Mai, ab 12 Uhr, reduzierte Preise. Große Ballonwettfahrt Samstag, 27. April, ab 15 Uhr, mit 15 Heißluftballons. Musikfeuerwerk Sonntag, 12. Mai, 21.30 Uhr, 15 min. Lichterspektakel am Himmel.