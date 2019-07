Die sieben angesagtesten Bars in Esslingen

6

Martinstraße 26 , 73728 Esslingen am Neckar 0711/93273400 Website

Südsee-Feeling mitten in Esslingen! In der karibisch-bunt gestylten Bar gibts zwar keinen Sandstrand, dafür aber eine laaaange Liste mit erfrischen Cocktails wie Pacific Sundown und Carribean Lover. Gute „Taste of Summer“-Laune ist also garantiert!