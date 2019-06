Die coolsten Partys und angesagtesten Clubs in Heilbronn

× Erweitern Party Hard

Diese Partys darf man auf keinen Fall verpassen! MORITZ zeigt euch die besten Adressen für unvergessliche Nächte!

Malinki: Ibiza, Barcelona, Kroatien - Soul2Soul hat sich mittlerweile in vielen Ländern und Metropolen zur angesagtesten Premium Urban Marke etabliert. Dabei hat sich der Brand immer wieder neu erfunden, ist aber seinen Basics stets treu geblieben. Am 5. Juli präsentiert sie ihr neues Kapitel rund um »Premium Urban Music«

Tanzpalast Bad Rappenau: Sommernachts Party mit Dinner und Dance Erlebnis. Die Live-Band Eugenia-Art und DJ Stas sorgen für einen gemütlichen Abend auf der 300 qm großen Tanzfläche. Beim Karaoke im Bistro kann dabei jeder am 6. Juli zum Star des Abends werden.

Green Door: Lady Gaga, Amy Winehouse, Justin Timberlake und die Atzen. Am 6. Juli können sich bei der 2000er Party alle Gäste im Green Door wieder in ihre Jugend zurückversetzten lassen. Die Hits, die an diesem Abend gespielt werden, lassen die gute, alte Zeit wieder aufleben.

Schacht-See-Fest und Beachparty: Vier Tage mit bestem Programm aus Livemusik, Beachparty, Unterhaltung, Sandstrand und Kinderprogramm. Am Freitag, 12. Juli beginnt um 20 Uhr im Strandbereich die Beachparty. DJ Thomas P. Brown ist mit am Start und sorgt für richtig Partystimmung. Am Samstag ist Fassanstich und am Sonntag findet das Kinderprogramm statt.

Hip Island: Bei einem Drink unter freiem Himmel entspannen? Das ist am 13. Juli bei der Open Air Party im Hip Island möglich. Hier kann das unvergleichliche Gefühl von Freiheit und eine Atmosphäre wie im Urlaub erlebt werden. Im Anschluss findet die After Open Air Party im Rooms Club statt.

Festzelt Richen: Die bekannte fünfköpfige Band »Sicherheitshalbe« aus Massenbachhausen sorgt am 13. Juli mit abwechslungsreichen Repertoire aus Schlagern, Party-Hits, Oldies, Rock- und Pop-Songs für eine Bombenstimmung im Festzelt.

Mobilat: Kurz vor der Sommerpause wird im Mobilat nochmal richtig eingeheizt. Bei der Hartgas Musik Nacht 003 am 13. Juli geben die Bands Janzon, Konsent & Tondera sowie Schoenlocker & Bvffes dem Abend ordentlich Feuer.

MORITZ Event-Area: Die Premiere der ersten Route 39 Biker-Days steht am 13. + 14. Juli auf dem Programm. Harley Davidson Stuttgart zeigt die aktuellen Modelle, die man auch probefahren kann. Heiße GoGos heizen den Bikern ebenso ein wie die Rock-Bands Friendly Elf (Samstag) und Perfect Heat (Sonntag).

Distellitlounge: Mit »VolosI« erwartet die Besucher am 19. Juli eine aufregende, dynamische Band der zeitgenössischen Szene. Mit klassischen Instrumenten und traditioneller Musik sorgt Volos für einen spannenden, ergreifenden Abend.

Gartenlaube: Laube-Klassiker im Wechsel mit aktuellen Party-Hits von heute? Bei der Laube Mixed Zone geht alles. Für alle Nachteulen ist die Gartenlaube am 19. Juli der ideale Treffpunkt um ins Wochenende zu starten und abzufeiern.

Haigern Live geht vom 19. - 22. Juli in die elfte Runde. Als Special Guest beim größten Open Air der Region hat sich Laith Al-Deen angekündigt. Vier Tage lang bebt der Berg zwishen Flein und Talheim, die besten Cover-Bands der Region sind am Start. Freitag und Samstag zahlt man 5 Euro Eintritt, Sonntag und Montag ist der Eintritt frei.

Maisfeldparty: Wer feiern will wie an der Playa, der kommt am 20. Juli nach zur Maisfeldparty nach Massenbachhausen. Auf dieser einzigartigen Open Air Party wird Feiern und Natur auf einzigartige Weise verbunden. Für Stimmung sorgen die grandiosen Malle-Stars: DJ Mambo aus dem Bierkönig, Schäfer Heinrich und Ingo ohne Flamingo sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Pfläumli: Nach ihrem grandiosen Erfolg im Mai kommt am 20. Juli die Band Free Daze zurück ins Pfläumli. Bereit, den Laden zu rocken, verspricht die Band wieder einen unterhaltsamen Abend.

Bukowski: Am 26. Juli versorgt Bukowski-live alle Nachtschwärmer mit dem Besten was die »Cuisine Electronique« momentan zu bieten hat. Gäste wie »Sascha Sonido« (Kittball Rec), »Lex Bär« (Bukowski-live) und »Taktsucht« (Andere Welt) sorgen dafür, dass die Klangrezeptoren der Besucher sensibel auf die musikalischen Klänge reagieren.