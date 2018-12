Die schönsten Weihnachtsmärkte in der Stuttgarter Region

× Erweitern Weihnachtsmarkt Esslingen (für Performics verwendet) Der Mittelalter- & Weihnachtsmarkt in Esslingen.

Bildrechte: Flickr Esslingen Christmas Market Hyun Lee CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

290 Stände bietet der Stuttgarter Weihnachtsmarkt seinen Besuchern. Mit seiner mehr als 300 Jahre währenden Geschichte zählt er zu den ältesten in ganz Europa. Auch in Esslingen geht man alten Traditionen nach, denn dort feiert man das Mittelalter. In Stuttgart und Umgebung finden Weihnachtsmarktliebhaber in der Adventszeit rund 300 Märkte. Die folgenden drei in Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg sind auf jeden Fall einen Besuch wert.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Seit mehr als 300 Jahren findet der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zur Adventszeit statt. Auf der Strecke vom Marktplatz über den Schillerplatz bis zum Neuen Schloss begeistern Krippen, prachtvolle Winterlandschaften und zahlreiche Buden die Besucher. Neben weihnachtlichen Souvenirs und Dekorationen findet man dort auch regionale Köstlichkeiten wie das süße Hutzelbrot. Besonders besinnlich wird es täglich gegen 18 Uhr im Innenhof des Alten Schlosses, denn dort finden jeden Abend kostenlose Weihnachtskonzerte statt. Musikerlebnisse bietet auch das Stuttgarter Rathaus: An seiner Fassade wird jeden Tag ein Stadtbezirkswappen aufgedeckt, sodass das Rathaus praktisch einem riesigen Adventskalender gleicht: Dem entsprechenden Bezirk wird dann am Abend ein musikalischer Gruß gewidmet. Ein weiteres Highlight ist der Antikmarkt, den es nun schon seit 15 Jahren auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt gibt. Antiquarische Bücher, Schmuck, Porzellan - all das findet man bei den etwa 20 Händlern auf dem Karlsplatz.

Lage: Stadtzentrum Stuttgart

Anreise: Fußläufig vom Hauptbahnhof oder über die Stadtbahn-Haltestellen Stadtmitte, Schlossplatz, Charlottenplatz und Börsenplatz.

Der Mittelaltermarkt in Esslingen

In der Adventszeit kehrt in Esslingen das Mittelalter zurück. Gaukler, Feuerschlucker, Glasbläser: Sie alle sind auf den 4 Bühnen des Mittelalterweihnachtsmarkts zu finden. Der Weihnachtsmarkt bietet den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm mit Märchenerzählern, Maskenumzügen und musikalischer Unterhaltung. 2017 erhielt Esslingen die Auszeichnung als "Best Christmas City". Beim Flanieren an den alten Fachwerkhäusern vorbei können Besucher dort in die Vergangenheit eintauchen und selbst altes Wissen und alte Handwerkskunst erlernen. So werden im Rahmen des Mittelaltermarktes unter anderem Einführungen zu Heilpflanzen und zur Parfümherstellung, Fechtkurse, Tanzworkshops sowie Räucherkurse veranstaltet. Ein Badehaus ist ebenfalls vor Ort. Im Umfeld des mittelalterlichen Marktes findet man aber auch mit modernere Marktstände - insgesamt sind etwa 180 Buden rund um den Marktplatz in Esslingen zu finden.

Lage: Marktplatz Esslingen

Anreise: Fußläufig vom Hauptbahnhof Esslingen oder via Weihnachtsmarkt-Pendelbus

Barocke Weihnachten in Ludwigsburg

Auf dem von Arkadenhäusern und Kirchen umsäumten Marktplatz findet in der vorweihnachtlichen Zeit der Barockweihnachtsmarkt Ludwigsburg statt. Er gilt als einer der gemütlichsten Märkte Deutschlands - perfekt für die besinnliche Adventszeit. So weist die Seite Viversum in einem Artikel zu Recht auf die Bedeutung der Adventszeit hin: Es geht in dieser Zeit nämlich um die Entkopplung vom Alltagsstress und um die besinnliche Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Diese Bedeutung der Adventszeit wird im Lichterzauber des barocken Weihnachtsmarktes fühlbar, denn hier reihen sich nicht nur weihnachtliche Verkaufsläden aneinander, man kann auch die liebevoll geschmückten Buden vieler kunsthandwerklicher Händler bewundern. Natürlich bietet auch der Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg ein weihnachtliches Unterhaltungsprogramm. So schreiten Samstagmittag König Friedrich und sein Hofstaat über den Weihnachtsmarkt - ganz wie in alten, barocken Zeiten. Eine weitere Ludwigsburger Tradition, die Besucher erleben können: Lebkuchen frisch aus dem Ofen.

Lage: Marktplatz Ludwigsburg

Anreise: Bushaltestelle Rathaus