Drei Bands und jede Menge Whisky

Am 31. Oktober 2018 gibt es zum achten mal wieder Folk vom Feinsten im Bürgersaal Kulturzentrum Tamm. Zwei Bands aus Schottland und eine der angesagtesten Speed Folk Bands Europas sorgen für Hör-, Tanz- und Festival-Laune. Diese drei bands sind in diesem Jahr dabei: Hò rò und Old blind dogs - zwei der besten Bands, die Schottland zu bieten hat und Uncle Beard & the Dirty Bastards – eine der bekanntesten europäischen Irish-Folkrock Bands, die unter anderem mit Fiddlers Green auf Tour waren. Die Besucher können sich darüber hinaus wie in den vergangenen Jahren an der Whisky Tasting Bar von den Friends of Angels Share mit Whisky verwöhnen. An der Hausbar gibt es wieder Guinness vom Fass und dazu für alle Hungrigen die passenden Snacks – z.b. Irische-Schafs-Brat-Wurst und Sandwiches.

Irish & Scottish Folk Night, Samstag, 31. Oktober, 20 Uhr,

Bürgersaal, Tamm www.irish-scottish-folk-night.de