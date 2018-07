Eine unvergessliche Nacht im Skyline Park

× Erweitern Foto: © Allgäu Skyline Park Skyline Park richtig

Wenn man an allen Ecken und Enden des größten Freizeitparks in Bayern Straßenkünstler und ausgefallene Walk-Acts findet, sein Essen bei toller Live-Musik genießen kann und alle 60 Fahrgeschäfte bis Mitternacht nutzen darf, dann befindet man sich eindeutig bei Skyline Park bei Nacht. Das Kultevent feiert wie jedes Jahr am 14. August ab 9:30 Uhr eine unvergessliche Nacht für Groß und Klein.

Wie im letzten Jahr dürfen sich alle Tanz- und Partywütigen auf die Fortsetzung des Live-Programms »Welcome to the 90ies« freuen. Die Musik der 90-er ist längst Kult und die Generation Gameboy, Walkman und Diddl-Maus feiert mehr denn je das Jahrzehnt des Eurodance und der Schmuse-Boybands.

Mit den großen Stars der Kult-Ära abfeiern

Captain Jack (Together and forever; Captain Jack) gibt den Drill Instructor bei einer spektakulären Bühnenshow, Rednex (Cotton Eye Joe; The spirit of Hawk) bekehren auch den größten Tanzmuffel und Benjamin Boyce (Caught in the act) bringt mit »Love is everywhere« alle Frauenherzen zum Schmelzen. Zwischen den Acts heizen die beiden DJs Cha-Lee & DJ F.N.D mit den größten Hits des Jahrzehnts ein. Das darfst du nicht verpassen!

Spektakuläre Lasershow und gigantisches Feuerwerk

Erstmalig wird es passend zum Thema eine spektakuläre Lasershow geben, welche die Veranstaltungsfläche in ein Meer aus Lichteffekten hüllt und die Besucher mit auf Zeitreise nimmt. Die Show startet ab 20:00 Uhr, alle Fahrgeschäfte sind bis 24:00 Uhr geöffnet. Außerdem steht als krönender Höhepunkt ein gigantisches Hochfeuerwerk auf dem Programm.

Mit regulärem Ticket zur 90ies Show

Wie im letzten Jahr gibt es keinen eigenen Ticket-Verkauf für die Konzerte im Skyline Park. Der reguläre Parkeintritt ermöglicht die Teilnahme an den Live-Shows. Sichere dir am besten sofort eines der beliebten Tickets im Vorverkauf im Online-Shop.

TIPP: Ab 17 Uhr kann das Kultevent zum Schnäppchenpreis von 15 Euro (Vorverkaufspreis) erlebt werden! Tickets gibt’s jetzt im Vorverkauf in Online Shop unter www.skylinepark.de An der Abendkasse kostet das Ticket 18 Euro. Schnell sein lohnt sich! Hinweis: Ausweichtermin bei schlechtem Wetter – Samstag, 18. August 2018