Das Venezia liegt zentral am Ludwigsplatz. Die vielen Eisspezialitäten verwöhnen besonders an heißen Sommertagen den Gaumen der Gäste. Die große Terrasse lädt zum sonnenbaden ein. Unter einem großen Kastanienbaum kann man dem Plätschern des Brunnens lauschen und sich einfach mal gehen lassen. Zu den selbstgebackenen Kuchen gibt es eine Auswahl an leckeren Kaffeespezialitäten.

Eiscáfe VeneziaHauptstr. 90, 7482 Mosbach, Fon: 06261-16370