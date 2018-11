Esslingen ist „Best Christmas City“

× Erweitern Foto: Stadtmarketing Esslingen Esslinger Stadtmarketing

Dass der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen zu den schönsten Märkten in Deutschlands Winterzeit gehört, wissen nicht nur Ortsansässige schon lange. Über die Region hinaus ist die Mittelalterliche Stadt für den besonderen Flair zur Weihnachtszeit bekannt, wenn Gaukler und Marketender die festliche City beleben. Nun ist das Label perfekt: Die Stadt ist »Best Christmas City 2018«! Und das zu einem ganz besonderen Zeitpunkt. Gleich zwei Jubiläen kann der Markt in diesem Jahr feiern. Dennder Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr stolze 40 Jahre alt und der einzigartige Mittelaltermarkt öffnet bereits zum 20. Mal seine Tore.

Die Zahlen sprechen für sich: Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt zählt mit mehr als 200 Ständen und über 500 kulturellen Programmpunkten zu den Top 10 der attraktivsten Märkte im deutschsprachigen Raum. Erlebniswert, Qualität, Kinder- und Familienfreundlichkeit bilden den Markenkern der kulturell bunten Veranstaltung. Rund eine Millionen Besucher aus Deutschland und dem europäischen Ausland kommen jährlich nach Esslingen und begeben sich auf eine Reise ins Mittelalter. Dies wurde nun auch ganz offiziell honoriert. Die »Christmasworld«, die internationale Leitmesse für saisonale Dekoration und Festschmuck in Frankfurt am Main, prämiert regelmäßig gemeinsam mit der »Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.« (bcsd) und dem Fachmagazin »Public Marketing« die Stadt mit der besten Kampagne in der Vorweihnachtszeit.

In der Kategorie Mittelstadt kann Esslingen auf ganzer Linie überzeugen und sich nun mit dem Titel »Best Christmas City« schmücken. Prämiert wurde die Stadt unter anderem für die weihnachtliche Stadtinszenierung neben und in Verbindung mit dem Mittelalter- und Weihnachtsmarkt und deren zauberhaft weihnachtlicher Illumination. Auch die Zusammenarbeit von Schaustellern, Stadtmarketing und lokalem Handel ist seit Jahren einmalig, sprich, die Aufmachung des Weihnachtsmarktes überzeugt mit einer schlüssigen Gesamtkonzeption und wurde daher zurecht prämiert. Denn beim Esslinger Mittelalter- & Weihnachtsmarkt kooperieren seit Jahren erfolgreich u. a. Stadtmarketing, Handel, Hotellerie, Gastronomie, Industrie, Kultur- und Sozialeinrichtungen. Auch in diesem Jahr setzt der Markt auf altbewährte, beliebte Akteure und Programmpunkte. Mit neuen Ständen und Künstlern werden zudem frische Akzente gesetzt, die auch für alte Hasen unter den Besuchern einen Anreiz für einen Bummel über den Markt schaffen. Renommierte Künstler aus ganz Eurpopa sorgen für ein fulminantes, täglich wechselndes Kultur- und Unterhaltungsprogramm, in das sie das Publikum mit Charme und Schalk auf drei Bühnen und in den Gassen einbeziehen.

Mittelalter- und Weihnachtsmarkt Esslingen, Di. 27. Nov.

bis Fr. 21. Dez., Markteröffnung: Di. 27. Nov., 16.30 Uhr, Öffnungszeiten

tägl.: 11 bis 20.30 Uhr,

Längere Öffnungszeiten: Do. bis Sa. bis 21.30 Uhr,

www.esslingen-marketing.de