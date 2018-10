× Erweitern Weihanchtsmarkt Esslingen Esslinger Weihnachtsmarkt

Alle Jahre wieder nimmt die Esslinger Innenstadt ihre Besucher mit auf eine Zeitreise in das Mittelalter und verzaubert selbst Weihnachtsmuffel mit einem Markt, der seinesgleichen sucht. Ein fröhlich buntes Treiben von Gauklern, Spielleuten und Händlern, die mit großer Unterhaltung und feiner Kulinarik begeistern.

Der Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt gehört zu den erlebnisreichsten Weihnachtsmärkten in Deutschland und ist nicht nur für Kinder ein Abenteuer. Vor allem in den Abendstunden, wenn überall die Fackeln erleuchtet werden, erstrahlen die prächtigen Fachwerkhäuser der Esslinger Innenstadt in besonderem Glanz. Das mittelalterliche Marktvolk bemächtigt sich für vier vorweihnachtliche Wochen der Stadt.

Gaukler, Marketender, Feuerschlucker, Märchenerzähler und Musikanten beleben die Stadt in der dunklen Jahreszeit. Über allem liegt der wunderbare Geruch von exotischen Gewürzen, Glühwein, Holzkohlenfeuer und Gesottenem und Gebratenem.

Das ist Mittelalter nicht nur zum Fühlen und Anfassen, sondern auch zum Schmecken, Riechen und Mitmachen. Über 500 Programmpunkte und mehr als 200 Stände erwarten die Besucher, die jedes Jahr aus aller Herren Länder anreisen. Hier kann man sich im traditionellen Zuber baden, im Bogenschießen üben oder mittelalterliche Tänze erlernen. Aber auch Live- Vorführungen traditioneller Handwerkskunst wie Seiledrehen, Zinngießen oder Besenbinden werden dargeboten.

Nie ist Esslingen seiner Historie näher, als in den Vorweihnachtstagen. Dann, wenn die ganze Stadt 600 Jahre in die Vergangenheit reist. Daneben warten auf die Traditionalisten unter den Weihnachtsmarktfans auch die Klassiker: Auf dem Marktplatz und am Postmichelbrunnen ist der übliche, aber nicht weniger feierliche Weihnachtsmarkt aufgebaut. Auch hier laden zahlreiche Stände mit Würzwein, Schmalzgebäck, liebevoll gestalteten Weihnachtsartikeln, Schmuck und vielen anderen Geschenkideen zum adventlichen Bummeln ein.

Mittelalter- und Weihnachtsmarkt Esslingen

Di. 27. Nov. bis Fr. 21. Dez.,

Markteröffnung: Di. 27. Nov., 16.30 Uhr,

Öffnungszeiten tägl.: 11 bis 20.30 Uhr,

Längere Öffnungszeiten: Do. bis Sa. bis 21.30 Uhr

