Dem Teufel Beine machen – die Esslinger wussten wie das geht und gaben dem Beelzebub einst eine Zwiebel anstatt eines saftigen Apfels. Diese Legende ist der legendäre Grundstein für das jährlich stattfindende Esslinger Zwiebelfest, das in diesem Jahr vom 3. bis 13. August bereits zum 32. Mal stattfindet. Für elf Tage wird dann werktags von 11 bis 23 Uhr und an den Wochenenden sogar bis 24 Uhr auf dem Esslinger Marktplatz gefeiert, festlich angestoßen und geschlemmt.

Das Esslinger Zwiebelfest hat eine langjährige Tradition und ist wohl DAS Sommerfest in Esslingen. Sieben Wirte werden in ihren Lauben vor der historischen Stadt- und Burgkulisse auf dem Marktplatz dabei vielfältige Köstlichkeiten aus Küche und Keller präsentieren. Das umfangreiche und attraktive Angebot reicht von schwäbischen Spezialitäten, deftigen Schmankerln bis hin zu frischgezapftem Bier, einem guten Viertele aus den Esslinger Weinbergen oder edlem Sekt aus Esslingen. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm lässt darüber hinaus keine Langeweile bei Alt und Jung aufkommen: Live-Bands sorgen für beste Unterhaltung und Aktionstage bieten Spaß für die ganze Familie.

Der Startschuss für die diesjährige Ausgabe des Zwiebelfestes fällt mit dem traditionellen Dinkelacker-Fassanstich vor der historischen Stadtkulisse am Freitag, den 3. August, um 18 Uhr. Dann heißt es wieder Anstoßen mit den herrlich süffigen Bieren der Familienbrauerei. Mit der Dinkelacker Brauwerkstatt erwartet die Gäste zudem dieses Jahr ein besonderes Highlight: an der urigen Ausschanktheke verköstigen erfahrene Braumeister innovative und zum Teil limitierte Bierspezialitäten wie das exotisch hopfige „1888 P.A.“. Ein weiterer Höhepunkt verspricht das Grill-Event des „Roten Hirsch“ am Samstag, den 18. August, zu werden. Dann heißt es: Grillen mit den Deutschen Grillmeistern! Diese kommen, passen zum regionalen Charakter, aus Stuttgart. Das S.W.A.T. BBQ-Team hat sich im vergangenen Jahr bei der Deutschen Grillmeisterschaft durchgesetzt und mit seinen Grillkünsten Maßstäbe gesetzt. Hirsch-Wirt Steffen Kauderer ist Teil des Teams und heizt mit seinen Kollegen auch beim Zwiebelfest kräftig ein. Die Gäste des Grill-Events dürfen sich auf ein 5-gängiges BBQ-Menü mit Lachs und Rind freuen und den Meistern bei der Arbeit über die Schulter schauen.