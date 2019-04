Familienbrauerei Dinkelacker auf dem 81. Stuttgarter Frühlingsfest

× Erweitern Foto: Uli Regenscheit Familienbrauerei Dinkelacker - Frühlingsfest Beim Fassanstich (von links nach rechts): Ralph Barnstein und Bernhard Schwarz (Geschäftsführer der Familienbrauerei), Daniela Maier (Festwirtin), Lennard Dinkelacker, Karl Maier (Festwirt) und Christian Dinkelacker (Beiratsvorsitzender der Brauerei)

81. Stuttgarter Frühlingsfest statt. Im Göckelesmaier Festzelt wird an allen 23 Tagen mit dem Dinkelacker Frühlingsfestbier angestoßen. Im neu gestalteten Zelt warten auf die Besucher außerdem Live-Musik, Leckereien und viele Aktionen, wie der fünfte Dinkelacker Familientag: Am Mittwoch, 24. April, können Kinder die Kastenrollbahn vor dem Zelt testen, während sich Erwachsene auf der Bühne bei unterschiedlichen Einlagen messen können. Besonderer Anreiz: Pro verkaufter Maß Frühlingsfestbier gibt es eine Freikarte für eine Riesenrad-Fahrt gratis.

Das Stuttgarter Frühlingsfest ist eine Veranstaltung für die ganze Familie. Immer mittwochs warten auf die jüngsten Besucher zahlreiche Vergünstigungen und Überraschungen bei den Wirten und Schaustellern auf dem ganzen Festgelände. Bei der Familienbrauerei Dinkelacker steht die Familie am Mittwoch, 24. April, besonders im Fokus. Um 15 Uhr beginnt das abwechslungsreiche Programm des Dinkelacker Familientags im und um das Göckelesmaier Festzelt.

Eine Gratisfahrt im Riesenrad pro gekaufter Maß

Viele Aktionen versprechen schöne gemeinsame Erlebnisse für die ganze Familie. Manche Erinnerungen sind sogar zum Mitnehmen: So können sich Groß und Klein zum Beispiel im Göckelesmaier Festzelt mit einer Braumeisterschürze vor einer Fotoleinwand ablichten lassen, die eine authentische Sudhauskulisse zeigt. Ebenfalls im Inneren können Jung und Alt an der Maßkrugrutsche wettstreiten. Für die drei Erstplatzierten gibt es Preise in Form von Gutscheinen für kistenweise frisches Dinkelacker Kellerbier zu gewinnen. Zehn Freibier warten auf die Sieger der Wettbewerbe auf der Bühne. Dort wird es in diesem Jahr sowohl Fassanstich-Wettbewerbe als auch ein Bierquiz und einen Bierdeckel-Stapel-Wettbewerb zwischen jeweils zwei Personen geben, die stündlich ab 18 Uhr ausgetragen werden. Allen Familienmitgliedern im Gedächtnis bleibt auch die Fahrt mit dem Riesenrad – eine Freikarte gibt es zu jeder gekauften Maß Dinkelacker Frühlingsfestbier. Außerdem wird vor dem Festzelt die bei Kindern beliebte Kastenrollbahn aufgebaut.

Süffige Bierspezialität aus regionalen Zutaten

Immer zum Auftakt der Festsaison im Frühjahr wird das malzgoldene Märzen aus regionalen Zutaten von den Braumeistern der Familienbrauerei besonders kräftig eingebraut. Charakteristisch sind der herzhafte Geschmack mit Aromen von Karamell und Honig und der leicht erhöhte Alkoholgehalt. Das süffige Frühlingsfestbier ist bis Mitte Mai auch im gut sortierten Getränkehandel erhältlich – solange der Vorrat reicht. Neben der saisonalen Bierspezialität werden im Göckelesmaier Festzelt das feinherbe Dinkelacker CD-Pils, das naturtrübe Cluss Kellerpils und die Weizenbierspezialitäten von Sanwald ausgeschenkt. Für einen Hauch Exotik sorgt das Hopfenwunder: Kaltgehopft mit den drei Hopfensorten Amarillo, Cascade und Simcoe schmeckt es blumig und frisch-zitronig. „Wir freuen uns jedes Jahr darauf, beim Frühlingsfest gemeinsam mit den Menschen aus der Region zu feiern. Mit unseren vielfältigen Bierspezialitäten wollen wir zur besten Stimmung im Festzelt beitragen“, erklärt Bernhard Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung der Familienbrauerei Dinkelacker.

Beliebte Aktionstage im neu gestalteten Zelt

2019 hat sich das Göckelesmaier Festzelt aufgebrezelt: Es hat eine neue Rückfassade, ist fünf Meter länger, die Tische sind um die Bühne herum angeordnet und teilweise um eine Stufe erhöht, um so optimale Sicht zu ermöglichen. Auch die Bars präsentieren sich in neuem Gewand. An Traditionen festgehalten wird, wenn es sich um die bei den Gästen beliebten Aktionstage handelt. Auch 2019 hat die Familie Maier ein unterhaltsames Programm zusammengestellt. Unter anderem ist montags Schwabentag. Dann kosten das halbe Göckele oder die Maß Dinkelacker Frühlingsfestbier ab 12 Uhr jeweils nur 7,20 Euro (statt 10,60 Euro). Sonntags gibt es für Reservierungen ab 17 Uhr pro gebuchter Person eine Maß Dinkelacker Festbier gratis dazu. Zusätzlich zu den täglichen Aktionen stehen im Göckelesmaier Zelt weitere Höhepunkte auf dem Plan: Beim VVS-Wasentag am Montag, 29. April, erhalten beispielsweise alle Jahreskarteninhaber zwischen 12 und 21 Uhr eine Maß Dinkelacker Frühlingsfestbier gratis. Und für alle Gäste, die ein VVS-Tages-Ticket vorzeigen können, kostet die Maß nur die Hälfte.

Die Maiers – eine Familie mit Herzblut, Engagement und Erfahrung

Die Festwirt-Familie blickt auf 90 Jahre Festerfahrung auf zahlreichen regionalen Events zurück – Daniela und Karl Maier führen den Betrieb gemeinsam in zweiter Generation und erfinden den Göckelesmaier immer wieder neu. Modern und anspruchsvoll gestaltete Logen sowie qualitativ hochwertiges Essen sind für sie selbstverständlich. Mit nahezu 4.000 Plätzen ist der Göckelesmaier eine Institution auf dem Stuttgarter Frühlingsfest und zählt zu den traditionsreichsten Festzelten in Baden-Württemberg. Ob das gegrillte knusprige Göckele, die frisch gezapfte Maß Dinkelacker Frühlingsfestbier oder auch vegetarische und vegane Spezialitäten – im Festzelt Göckelesmaier gehen Geschmack, Qualität und Vielfalt Hand in Hand.

Reservierungen unter

Tel.: +49 711 6567933, info@goeckelesmaier.de

www.goeckelesmaier.de