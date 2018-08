× Erweitern Foto: © THERME ERDING Festzelt-Wellness Bayerischer Aufguss

Traditionell-urige Unterhaltung trifft auf Palmen-Ambiente. Ein schöner Gegensatz, der sich in der bayerischen Thermenwelt wie zu Hause fühlt. Die Stimmung zur Volksfest-Zeit und den Bezug zum Alpenvorland greifen Therme, VitalOase und VitalTherme & Saunen im September auf. Tägliche Programmaktionen sowie die Lange Thermenwelt-Nacht versprechen Festzelt-Wellness.

Griabige Fest- und Programmaktionen

Vom 1. September bis einschließlich 7. Oktober heißt es in der VitalTherme & Saunen (Sauna- und Wellnesswelt ab 16 J., textilfrei) wieder »o’ghoazt is«! Der Angermaier Festaufguss hält wieder täglich Einzug in der Kelosauna. Die Aufguss-Düfte erinnern hier an Jahrmarkt und stimmen auf die bevorstehende Wiesnzeit ein. Oktoberfest-Hits heizen nicht nur den mit Dirndl und Lederhosn gekleideten Paradise Guides ein: Gäste und Mitarbeiter zelebrieren gleichermaßen den beliebten Aufguss mit viel guter Laune. Als kleines Zuckerl wird nach drei fröhlichen Aufgussrunden eine kleine Süßigkeit gereicht. Mit Kuhglockenläuten heißt es »auf geht’s zum Schickeria Aufguss«, wenn im Alpenstadl fesche Dirndl mit edlem Champagnerduft aufgießen. Mag man es bayerisch-rustikaler, dann ist man beim Bieraufguss mit original Erdinger Urweisse genau richtig. Hopfen in der Nase oder lieber auf dem Gesicht? Die mehrmals gereichte Hopfenmaske lässt jeden Teint strahlen.

Im Meditationshaus, der Aktionssauna der VitalOase, fühlt man sich den ganzen September lang den Alpen ganz nah: »Wanderlust« oder »Zwetschgenröster« werden in der Textilsauna ab 16 Jahren zum Aufguss-Genuss. Mit dem Duft »Tanne-Limette« wandert man gedanklich zur Alm und gönnt sich danach bei süßer »Pflaume« einen leckeren Zwetschgensmoothie. Rundum lecker ist auch der »Natural Beauty« mit dem Aroma »Rotwein« und der parallel einwirkenden Weinlaub-Gesichtsmaske.

Alpenländische Eventnacht am ersten September-Samstag

Zur Langen Thermenwelt-Nacht am Samstag, den 1. September, ziehen alpenländische Traditionen in die VitalTherme & Saunen ein. Die Alphörner rufen und die Tanzbretter der Vitalpoolbühne biegen sich bei traditionellem Showtanz. Die »Maibaum Akrobatik« – eine Kraftakrobatik der Burschen von »Living Flags« zeigt wahre Größe. Und bei volkstümlichen Klängen des Trios »Hirzberg Musi« (VitalTherme & Saunen) sowie der Koitaboch Musi (Thermenhalbinsel) wird es richtig behaglich.

Neben der Show- und Musikunterhaltung darf natürlich auch zünftige Alpenwellness nicht fehlen. Aufgüsse in Badekleidung wie »Bergesruf«, »Almabtrieb« oder auch der »Brandner Kasper« versprechen in dem Meditationshaus der VitalOase Würze, Erfrischung und Pflege. In der VitalTherme & Saunen werden u.a. die Saunen Finnenstube und Kelten-Thron-Sauna zum Ort des Geschehens. Heidis Kräutermaske, der Krautwickelaufguss oder die Doppelfahne »Der Berg ruft« zeigen wie vielfältig das Motto umgesetzt werden kann. Ausprobieren lohnt sich, denn alle Eventspecials sowie weitere Aufguss- und Entspannungsaktionen sind im regulären Eintrittspreis mitinbegriffen.