Flaggschiff »speisewerk«

So schmeckt Zukunft. Kaum hat man das »speisewerk« in Ludwigsburg betreten, versprüht die riesige Halle auf dem Areal des »urbanharbor« spürbar sein einzigartiges modernes Flair. Das derzeitige Flaggschiff- Projekt der extrem vielseitig aufgestellten Better Taste GmbH präsentiert sich dabei als »Kantine Deluxe«, wie Sebastian Götz (Director of F&B & Business Development) im Gespräch mit MORITZ die Neugierde auf einen Besuch im außergewöhnlichen Ambiente des »speisewerks« weckt.

A wie Adler. Am Anfang stand das Hotel Adler am Schloss in Bönnigheim. Das kleine aber feine Haus ist eine Oase zum Genießen mit allen Sinnen, zum Feiern und Tagen, zum Wohlfühlen und Träumen in liebevoll gestalteten Räumen ... und vor allem auch der Ausgangspunkt einer kulinarisch couragierten Entwicklung, die Geschäftsführer Andreas Müller mit seiner Better Taste GmbH in den vergangenen 18 Jahren stetig fortführte. Im Mutterhaus in Bönnigheim entwickelte sich die Event-Catering-Sparte. Egal ob klassisches Buffet, Flying Buffet, mehrgängiges Menü oder à la Carte – Adler am Schloss Eventcatering bietet seinen Kunden stets individuelle und maßgeschneiderte Events aus einer Hand im Bereich Private- und Business Catering. Die Catering-Profis können dabei mittlerweile auf die Erfahrung von über 800 Veranstaltungen pro Jahr zurückgreifen. Dabei ist man es sprichwörtlich gewohnt, immer Vollgas zu geben, schließlich »ist das Catering bei Motor-Sport- Events der Ursprung der Better Taste Geschichte - das ist die Basis«, wie Sebastian Götz betont.

Aktuell steht vor allem aber das »speisewerk« im Fokus. »Der Schritt von Bönnigheim nach Ludwigsburg war strategisch wichtig«, erklärt Götz die unternehmerische Seite – ohne dabei allerdings auch die Gäste-Interessen hinten anzustellen: »Wir wollen vor allem aber, dass unsere Gäste zufrieden sind!« Außergewöhnliches Ambiente gepaart mit »Verpflegung 4.0« - dafür steht das »speisewerk«. Eine bessere Heimat hätte die Better Taste GmbH dafür nicht finden können, als das urbanharbor-Areal. »Urbanharbor« steht für ein innovatives Immobilienkonzept in der Ludwigsburger Weststadt.

Unter dem Motto »Raum für Veränderung« wurde dieses von Max Maier entwickelt und umgesetzt. Einer alten Fabrikhalle wurde so neues Leben eingehaucht und mit Hilfe von Containern entsteht hier Schritt für Schritt ein attraktiver, neuer Stadtteil mit modernen Büro- und Einzelhandelsflächen, einzigartigen Eventlocations und dem gastronomischen Flaggschiff »speisewerk«. Es verwundert also nicht, dass beim Vor-Ort-Hintergrundgespräch auch immer wieder Begriffe wie »modernes Flair« oder »hipper Style« fallen. In der digitalen und EU-zertifizierten Großküche des »speisewerks« sind dabei alle Abläufe miteinander vernetzt. Unter anderem wird die Hygiene, Temperatur, Ausgabe und Lagerhaltung lückenlos überwacht und dokumentiert. Dies ermöglicht den sparsamen und respektvollen Umgang mit den Ressourcen Energie, Wasser und Zeit. Zudem wird hier mit einem speziellen Food-Waste-Management-Tool gearbeitet, um die Lebensmittelabfälle immer weiter zu reduzieren.

Das nachhaltige Konzept wird von den Gästen in Ludwigsburg gut angenommen: Zu den mittäglichen Stoßzeiten bildet sich schon einmal eine Schlange. »Die Kantine ist eben sexy«, unterstreicht Sebastian Götz augenzwinkernd. Außerhalb der Kantine typischen Stoßzeiten findet sich allerdings immer ein Plätzchen im weitläufigen Ambiente des »speisewerks«, um die einzigartige Verpflegung mit einer kulinarischen Bandbreite von gehobener Küche über Gutbürgerliches, Traditionelles bis hin zu Trendigem genießen zu können. Dabei lässt es sich im »speisewerk« übrigens auch gut feiern. Egal ob Businessmeeting, Stehempfang, Firmenevent, Hausmesse oder private Feier – Events bis zu 900 Personen sind hier möglich.

× Erweitern Speisewerk Die Better Taste GmbH und das »speisewerk« engagieren sich auch stark im regionalen Sport, bspw. als Sponsorder Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim. (v.l.): Torsten Nick (Geschäftsführer SG BBM BietigheimFrauen), Andreas Müller (Geschäftsführender Gesellschafter Better Taste), Florian Kister (ProjektkoordinatorSG BBM Bietigheim Frauen) und Sebastian Götz (Director of F&B & Business Development Better Taste)

Platz für noch mehr Besucher und noch größere events bietet die MHP Arena in Ludwigsburg, bei der die Better Taste GmbH als caterer ebenfalls integriert ist. »Wir heben das besondere Feeling der MHP Arena kulinarisch hervor und setzen vor allem auf Vielfalt, Genuss, Frische und Exklusivität«, heißt es dazu von Seiten des Caterer. »unser Foodkonzept – getreu dem Motto: ‘modern, lecker, kreativ und hochwertig‘ – reicht von herzhaft bis süß und verleiht jedem Gericht Eventcharakter.« So werden auch in der MHP Arena zukünftig neue und frische gastronomische Akzente gesetzt, wie beispielsweise mit dem einzigartigen »Ludwigs-Burger«. Ein kulinarisches Highlight aus Pulled-Pork mit Kraut im Laugenbun oder als vegetarische Variante mit pulled Räuchertofu. Bemerkenswert ist auch ein weiteres Standbein der Better Taste GmbH. Unter dem Motto »frisch - unkompliziert - lecker - schnell« kümmert sich die Abteilung »Lunch & More« um Verpflegung für Kindertagesstätten, Schulen, Mensen und Unternehmen. »Mit unserem Lunch & More Konzept liefern wir seit 2007 in der Region Heilbronn, Ludwigsburg und Stuttgart täglich über 4000 Essen wie selbstgemacht.« Dabei wird auch hier besonderer Wert auf frische und regionale Produkte gelegt. Kurze Transportwege sowie eine reichhaltige Speisenauswahl und exzellenter Geschmack ergänzen das Konzept. Auch hier wird zur Überwachung der Abläufe mit Riebercheck gearbeitet, einem intelligenten Food-Flow- und digitalem Temperaturmess-System nach HACCP. Abgerundet wird das vielfältige Angebot der Better Taste GmbH mit einem Equipmentverleih. »Tellertaxi« liefert von Geschirr und Besteck über Tische und Sitzmöbel bis hin zu mobilen Küchen und Sanitäranlagen alles aus einer Hand, was eine rundum gelungene Veranstaltung benötigt. Doch damit nicht genug: Das nächste Groß-Projekt steht bereits in den Startlöchern. In Zukunft wird die Better Taste GmbH auch die Gastronomie des Forum am Schlosspark in Ludwigsburg betreiben und verspricht schon jetzt eine spektakuläre Neueröffnung für den Herbst 2019.

»speisewerk« – urbanharbor, Schwieberdinger Str. 72-74,

71636 Ludwigsburg, Fon: 07141/1339090

www.better-taste.de