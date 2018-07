Flammende Sterne

× Erweitern Foto: Joachim Mell

Bei den »Flammenden Sternen« in Ostfildern werden die Besucher Jahr für Jahr Zeuge von etwas, das eigentlich völlig unmöglich ist: Millionen von Funken tanzen am Himmel artig im Takt der Musik, ändern im Flug Farbe und Form und verglühen wie auf Knopfdruck, wenn ihr Part in der himmlischen Choreographie vorüber ist.

Mit einem normalen Feuerwerk hat das, was die Pyrotechnik-Teams aus aller Welt beim Internationalen Feuerwerksfestival seit 15 Jahren zeigen, nichts zu tun. Es ist schlicht das Spektakulärste, was man aus Feuer und Musik machen kann. Rund 50.000 Besucher aus ganz Deutschland besuchen die »Flammenden Sterne« alljährlich, um den packenden Wettstreit der weltbesten Feuerwerker mitzuerleben. Und auch in der internationalen Pyrotechnik-Szene hat sich das dreitägige Open-Air-Festival inzwischen einen exzellenten Namen gemacht.

Vom 24. bis 26. August steigen bei den Flammenden Sternen nun bereits zum 16. Mal hochkarätige Pyrotechnikfirmen in den Ring, um die Jury und natürlich die Zuschauer mit ihrer feurigen Kunst zu verzaubern. Das Teilnehmerfeld ist dieses Jahr gegensätzlich wie selten zuvor – zudem sind drei Nationen zu Gast, die noch nie zuvor bei den Flammenden Sternen zum Wettbewerb angetreten sind: Die Ukraine, Hawaii und Südkorea!

Schon der Feuerwerksauftakt am Freitag verspricht Ungewöhnliches: »Dance of Fire« aus der Ukraine sind bekannt für ihre eigenwilligen Choreographien und nicht zuletzt deshalb ein gern gesehener Gast bei internationalen Festivals. Mit ebenso großer Spannung wird das Team von »Hawaii Explosives & Pyrotechnics« bei den Flammenden Sternen erwartet, welches für das Musikfeuerwerk am Samstag verantwortlich ist. Die Hawaiianer sind vorwiegend im pazifischen Raum aktiv und nur selten in Europa zu Gast – eine außergewöhnliche Gelegenheit für Feuerwerksfans! Der dritte Wettbewerbsbeitrag kommt aus Südkorea. »Faseecom Fireworks« spielt in Asien in der Top-Liga der Pyrotechniker und war zuletzt für die Feuerwerke der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang mitverantwortlich. Ein exotischer Wettstreit auf höchstem Niveau ist da vorprogrammiert.

Die Flammenden Sterne versprühen allerdings an allen drei Tagen schon lange vor den Feuerwerken sommerliches Festivalflair. Auf verschiedenen Bühnen spielt Livemusik, im Parkgelände sind Feuerkünstler, Comedy-Artisten und Trommler unterwegs und in der Lounge-Area legen DJs auf. Die imposanten Heißluftballons gehören ebenso zu den Festival-Highlights, wie der Flammende Sterne-Markt, das Familienprogramm und die liebevolle Illumination des gesamten Parkgeländes.