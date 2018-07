Führung und buntes Programm auf dem Bruckenwasen

× Erweitern Foto: Tourismus PlochingenInfo Plochingen Bruckenwasen Ottosteg

Bereits im Mai haben die Plochinger und viele Besucher aus der Region beim beliebten Bruckenwasenfest das 20jährige Jubiläum des Naherholungsparks gefeiert, der 1998 für die 16. Landesgartenschau aus dem damals noch brach liegenden Gelände jenseits des Neckars und der Eisenbahnlinie geschaffen wurde und heute aus dem Stadtbild und dem Leben der Plochinger nicht mehr weg zu denken ist.

Am Neckartalradweg und der Filstalroute gelegen, ist der Landschaftspark mit seinen Grünflächen, Spielplätzen und Biergärten ein attraktives Ausflugsziel in der Region. Unter der Woche tummeln sich Kindergartengruppen und Schulklassen auf dem Gelände und Familien breiten ihre Picknickdecken in der Nähe der Spielplätze aus. An Sonntagen wird es zudem noch im Biergarten „Steiner am Fluss“ musikalisch und die Parkbahn der Dampfbahner dreht ihre Runden durch den Bruckenwasen.

Dass sich hier vor langer Zeit einmal die Festwiese der Stadt befand oder in dem Backsteingebäude am Ottosteg mal eine Spinnerei untergebracht war, wissen heute nur noch alteingesessene Plochinger. Am Sonntag, den 22. Juli um 11 Uhr, gibt der Plochinger Stadtführer Winfried Wohlhaupter bei der Führung „Industriekultur und Naturidylle am Neckar“ interessante Einblicke in die Geschichte und heutige Nutzung des Areals. Eine Anmeldung über die PlochingenInfo ist erforderlich, bei nicht Erreichen der Teilnehmerzahl kann die Führung abgesagt werden.

An diesem Tag laden die Dampfbahner von 11 bis 18 Uhr auch wieder zu Ihrem beliebten „Bärenfahrtag“ ein, bei dem jedes Kind mit einem Kuscheltier eine Freifahrt erhält. Und im Umweltzentrum kann von 14 bis 18 Uhr letztmalig die Ausstellung „Faszinierende Geschöpfe der Nacht – Fledermäuse“ besichtigt werden. Es sieht nach einem bunten Programm für Groß und Klein aus.