Garten- und Lifestyleausstellung auf Monrepos

Am Donnerstag den 16.08.18 öffnete die Ausstellung »HOME & GARDEN« in Baden-Württemberg bei strahlendem Sonnenschein ihre Pforten. Bereits zum 18. Mal gastiert die Garten- und Lifestyleausstellung im wunderschönen Schloßgarten Monrepos.

Mit über 150 wertigen Ausstellern zu den Trendthemen Outdoor, Gartengestaltung und -kunst, BBQ Cooking-Grills und Dingen, die das Leben schöner machen, ist das beliebte Event bis zum 19. August vor malerischer Kulisse in Ludwigsburg zu Gast. Bereits am Morgen der Eröffnung tummeln sich zahlreiche begeisterte Besucher zwischen den typisch weissen Pagoden, die in zauberhaftem Ambiente zwischen dem schmucken Barockschlösschen und den schattenspendenden Baumalleen stehen.

Das Seeschloss Monrepos wird eigens für die »HOME & GARDEN « geöffnet. „Ganz außergewöhnlich ist für mich die großartige Ausstellungsfläche zwischen dem barocken Juwel Schloss Monrepos, den Grünflächen sowie dem benachbarten Weingut von Herzog von Württemberg, dem Golfclub und dem Hotel. Dort lassen sich fantastisches Synergien zur HOME & GARDEN herstellen“, meint Margit Metzger, Projektleiterin Home & Garden Ludwigsburg. Im Schloss zeigen namhafte Aussteller hochwertige Waren wie Silber-/Goldschmuck und Cashmere, auf der Schlossterrasse sind ausgefallene Gartenmöbel zu sehen, davor präsentiert das Start-Up Unternehmen HNF seine innovativen und wartungsarmen E-Bikes, die sich steigender Beliebtheit erfreuen. Ebenso zukunftsweisend sind die ausgestellten Outdoor-Cooking- Stände mit BBQ- und Außengrills sowie die Outdoorküchen. In den Bereichen Haus und Garten, Kunst und Kultur sowie Möbel, Mode und Schmuck werden Freunde des gehobenen Lebensstils und Gartenliebhaber fündig.

Für den Erfolg der »HOME & GARDEN « in Ludwigsburg ist neben einer fantastischen Kulisse auch ein individuell zugeschnittenes Rahmenprogramm mitverantwortlich. Workshops, Live-Musik, Vorträge, floristische Präsentationen wie die Orchideensprechstunde sowie Weinverkostungen vom Weingut Herzog von Württemberg mit Kellerführungen sorgen für Erlebnis und Mehrwert. Für die kleinen Besucher der »HOME & GARDEN« wird zudem ein interessantes Aktionsprogramm mit Betreuung angeboten.